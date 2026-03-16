H Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το Όσκαρ του Α’ Γυναικείου - “Το αφιερώνω στο όμορφο χάος της καρδιάς μιας μητέρας”

Η ερμηνεία της Τζέσι Μπάκλεϊ στην ταινία “Άμνετ” της χάρισε το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.

Η Τζέσι Μπάκλεϊ είναι η γυναίκα που κατάφερε να κερδίσει το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου κατά τη διάρκεια της 98ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ που διεξήχθησαν στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. Η 36χρονη ηθοποιός ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη - σε μια κατηγορία με έντονο ανταγωνισμό, υψηλά στάνταρ και δυνατές υποψηφιότητες - και, τελικά, το αποτέλεσμα τη δικαίωσε. Η ερμηνεία της στην ταινία «Άμνετ», σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο, αποτελεί σταθμό για την καριέρα της, αφού της χάρισε σημαντικές διακρίσεις, με τη νίκη της στα Όσκαρ φυσικά να κυριαρχεί.

Κατά την παραλαβή του βραβείου της, η Τζέσι Μπάκλεϊ ανέβηκε στη σκηνή ενθουσιασμένη και ευχαρίστησε σύσσωμη την οικογένειά της, που τη συνόδευσε από την Ιρλανδία στο Λος Άντζελες για την οσκαρική βραδιά. Έπειτα, η ηθοποιός έκανε μια ειδική αναφορά - αν όχι ερωτική εξομολόγηση - στον σύζυγό της, Φρέντι, λέγοντας: «Εσύ, Φρεντι. Σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ. Είσαι ο πιο απίστευτος μπαμπάς. Είσαι ο καλύτερός μου φίλος και θέλω να κάνουμε άλλα 20.000 μωρά μαζί! Αλήθεια, το θέλω». Και συμπλήρωσε: «Και η Ίσλα, το μικρό μου κοριτσάκι που είναι 8 μηνών και δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή - πιθανότατα ονειρεύεται γάλα - αλλά αυτό είναι κάπως μεγάλη υπόθεση. Σ’ αγαπώ, λατρεύω που είμαι η μαμά σου και ανυπομονώ να ανακαλύψουμε τη ζωή μαζί».

Η Τζέσι Μπάκλεϊ, εμφανώς συγκινημένη, αναφέρθηκε με λόγια αγάπης στην οικογένειά της, που τη στηρίζει έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια. Εκείνη και ο Φρέντι είναι παντρεμένοι από το 2023, έχοντας αποκτήσει μια κόρη που γεννήθηκε το φθινόπωρο του 2025. Παρότι η ηθοποιός βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας και έχει όλα τα φλας στραμμένα επάνω της, ο σύζυγός της έχει διαχωρίσει τη θέση του, εκφράζοντας την ανάγκη για ιδιωτικότητα και σεβασμό στην απόφασή του να παραμείνει κρυφή η ταυτότητά του. Ο ίδιος εργάζεται στον τομέα της ψυχικής υγείας και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Στη συνέχεια της ομιλίας της στη σκηνή της Ακαδημίας των Όσκαρ, η Τζέσι Μπάκλεϊ αναφέρθηκε στη σκηνοθέτιδα της ταινίας «Άμνετ», αλλά και στη συγγραφέα του μυθιστορήματος, Μάγκι Ο'Φάρελ, στο οποίο βασίζεται η ιστορία, δηλώντας πως «το να γνωρίσω αυτή την εκθαμβωτική γυναίκα και να κάνω αυτό το ταξίδι κατανόησης για το πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει η αγάπη μιας μητέρας, ήταν η πιο συγκλονιστική εμπειρία της ζωής μου».

Τέλος, η 36χρονη ηθοποιός έκανε μια ειδική αφιέρωση σε όλες τις μητέρες εκεί έξω, με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας που γιορτάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 14 Μαρτίου. «Σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι Ημέρα της Μητέρας. Γι’ αυτό θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο στο όμορφο χάος της καρδιάς μιας μητέρας. Όλοι προερχόμαστε από μια ολόκληρη γενιά γυναικών που συνέχισαν να δημιουργούν, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε την ερμηνεία μου σε αυτόν τον ρόλο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω».



