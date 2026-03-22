Ακυρώνεται το reunion των Spice Girls, 26 χρόνια μετά τη διάλυσή τους - Τι συνέβη;

Μπορεί οι fans των Spice Girls να περίμεναν πώς και πώς την επανένωσή τους, 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού, όμως θα απογοητευτούν.

Το 2026, η αλήθεια είναι πως έχουμε αρκετές στιγμές να περιμένουμε: λίγο το sequel του Devil Wears Prada, λίγο η επανένωση των Spice Girls, λίγη η επιστροφή του Χάρι Στάιλς με παγκόσμια περιοδεία, λίγο το reunion των Backstreet Boys - το πρόγραμμα έχει σχεδόν γεμίσει. Ωστόσο, μια αναπάντεχη είδηση έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα - ή τελοσπάντων μέχρι πριν από μερικά εικοσιτετράωρα.

Όπως έχεις ήδη διαβάσει από τον τίτλο, η επανένωση των Spice Girls ακυρώνεται. Ναι, αν περίμενες πως θα τις ακούσεις να τραγουδούν ξανά το αγαπημένο «If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends…», μάλλον θα απογοητευτείς, αφού το καλοκαιρινό reunion party θα παραμείνει στις σκέψεις μας.

Ακυρώνεται το reunion των Spice Girls

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η Βικτόρια Μπέκαμ, η Μελάνι «Μελ Μπι» Μπράουν, η Μελάνι «Μελ Σι» Τσίσολμ, η Τζέρι Χάλιγουελ και η Έμμα Μπάντον επιθυμούσαν να δώσουν ξανά ζωή στο θρυλικό συγκρότημα των 90’s, ωστόσο δεν τα «βρήκαν» και έτσι τα σχέδιά τους ναυάγησαν. Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Sun, «δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία». Όνειρο ήταν και πάει.

Spice Girls 30th anniversary reunion tour is 'AXED' as the group fail to agree on comeback plans weeks after Netflix drama was cancelled amid tensions in the band https://t.co/yk9A6tYndm — Daily Mail (@DailyMail) March 18, 2026

«Τον Ιούλιο θα είναι η 30ή επέτειος από την κυκλοφορία του "Wannabe". Και αργότερα μέσα στη χρονιά, η επέτειος από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ, το “Spice”. Οπότε, ναι, είναι ένα σημαντικό άλμπουμ», δήλωσε η Μελ Σι σε αυστραλιανή ραδιοφωνική εκπομπή. Και συμπλήρωσε: «Και όχι, δεν υπάρχει επανένωση».

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δεν απέκλεισε κάποιο reunion μελλοντικά, χωρίς να προσδιορίζει τη μορφή. Όπως είπε, «επικοινωνούμε συνεχώς, θέλουμε να κάνουμε κάτι. Ποιος ξέρει πότε; Αλλά εξακολουθώ να νιώθω πολύ αισιόδοξη και εύχομαι να δείτε το συγκρότημα μαζί κάποια στιγμή στο μέλλον».

Να σημειωθεί, πως οι Spice Girls διαλύθηκαν επίσημα το 2000 και η τελευταία τους δημόσια εμφάνιση μαζί ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.