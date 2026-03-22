Νέος έρωτας για τη Νικόλ Κίντμαν, μετά το διαζύγιο; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν τις φήμες

Τι τρέχει ανάμεσα στη Νικόλ Κίντμαν και τον Σάιμον Μπέικερ;

Η Νικόλ Κίντμαν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Κιθ Έρμπαν. Η ηθοποιός, που έχει γυρίσει οριστικά σελίδα στην προσωπική ζωή της, πραγματοποίησε μια εμφάνιση που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις γύρω από ένα πιθανό νέο ειδύλλιο.

Νικόλ Κίντμαν & Σάιμον Μπέικερ έχουν μπερδέψει τους θαυμαστές τους με τη σχέση τους

Ειδικότερα, η Νικόλ Κίντμαν εθεάθη να κρατιέται χέρι-χέρι με τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Scarpetta», Σάιμον Μπέικερ, κατά τη διάρκεια πρεμιέρας τους στη Νέα Υόρκη, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», οι δυο τους ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί και στο πάρτι που ακολούθησε. Η χημεία και η οικειότητα που υπάρχει ανάμεσά τους - τόσο εντός όσο και εκτός πλατό - πυροδότησαν σενάρια περί νέας σχέσης.

Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον τους διαψεύδουν κατηγορηματικά τις εν λόγω φήμες, επισημαίνοντας ότι οι δύο ηθοποιοί είναι φίλοι εδώ και χρόνια. Η συνεργασία τους στη σειρά φαίνεται να έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη σχέση τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάτι ερωτικό μεταξύ τους. Τουλάχιστον για την ώρα.

Στη νέα τηλεοπτική παραγωγή, η Νικόλ Κίντμαν υποδύεται την ιατροδικαστή Δρ. Κέι Σκαρπέτα, ενώ ο Σάιμον Μπέικερ ενσαρκώνει τον σύζυγό της. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, εκτός οθόνης, οι δυο τους συνδέονται και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς η Νικόλ Κίντμαν είναι νονά του παιδιού του Μπέικερ από τον γάμο του με τη Ρεμπέκα Ριγκ.

Η προσωπική ζωή της Νικόλ Κίντμαν δεν βρίσκεται πρώτη φορά στο επίκεντρο

Η προσωπική ζωή της Νικόλ Κίντμαν έχει απασχολήσει έντονα τα μέσα όλα αυτά τα χρόνια. Ο πρώτος γάμος της με τον Τομ Κρουζ ολοκληρώθηκε το 2001, ενώ μαζί απέκτησαν δύο παιδιά. Αργότερα, παντρεύτηκε τον Κιθ Έρμπαν το 2006, με τον οποίο απέκτησαν δύο κόρες και έζησαν μαζί σχεδόν δύο δεκαετίες.

Παρόλα αυτά, το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει, με το διαζύγιο να ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσαν ήδη χωριστά από το καλοκαίρι του 2025, ενώ η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη, ιδιαίτερα για την ίδια την ηθοποιό. Μετά τον χωρισμό, φήμες ήθελαν και τον Κιθ Έρμπαν να έχει προχωρήσει τη ζωή του, χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαίωση. Το μόνο σίγουρο είναι πως η προσωπική ζωή και των δύο εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τη δημοσιότητα.

