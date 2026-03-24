Σοβαρεύει το ειδύλλιο της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον - Πήγαν διακοπές με τα παιδιά της στο Τόκιο

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον μπορεί να μην έχουν επικοινωνήσει τη σχέση τους δημόσια, ωστόσο όσο ο καιρός περνά τόσο πιο κοντά έρχονται.

Η Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον είναι ζευγάρι - κι ας μην το έχουν επιβεβαιώσει επίσημα. Η επιχειρηματίας και ο οδηγός της Formula 1 συμπορεύονται τους τελευταίους μήνες, αν και οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους είδαν το φως της δημοσιότητας στις αρχές Φεβρουαρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, παρευρέθηκαν στο Super Bowl και παρακολούθησαν μαζί την εκδήλωση, κρατώντας, ωστόσο, διακριτική στάση.

Λίγο οι ρομαντικές αποδράσεις για δύο, λίγο οι κοινές εμφανίσεις, οι fans τους δεν ήθελαν κάτι άλλο για να πειστούν, πως η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον είναι μαζί. Και εκεί που νομίζαμε, πως πρόκειται απλώς για την αρχή της σχέσης τους, το ειδύλλιο φαίνεται πως προχωράει με γοργούς ρυθμούς, καθώς η influencer του γνώρισε τα παιδιά της. Όπως διαβάζουμε στο People, μάλιστα, όλοι μαζί πραγματοποίησαν ένα ταξίδι στο Τόκιο.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton Enjoy Trip to Tokyo https://t.co/jBVWOVe3Ct — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) March 23, 2026

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει γνωρίσει την οικογένειά της στον Λιούις Χάμιλτον

Το ζευγάρι επιθυμούσε μια ανάπαυλα από την καθημερινότητα και έτσι σχεδίασε μια ανοιξιάτικη απόδραση στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Μαζί τους βρίσκεται και η αδερφή της, Κλόε Καρντάσιαν, επίσης, μαζί με τα παιδιά της. Η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται πως έχει δώσει πολύ χώρο στον Λιούις Χάμιλτον, ώστε να γνωρίσει την οικογένειά της και να δεθεί μαζί της.

«Είναι απλώς ένας άνετος τύπος με πολλή ενέργεια. Η οικογένειά της τον συμπαθεί και η Κιμ τον αγαπάει πολύ. Και οι δύο είναι απασχολημένοι με τις καριέρες τους, αλλά βλέπουν ο ένας τον άλλον όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι κάτι περισσότερο από μια απλή περιστασιακή σχέση. Χρειάζονται πολλά για να τραβήξεις το ενδιαφέρον της Κιμ και ο Λιούις σίγουρα την ενδιαφέρει», ανέφερε πηγή στο People.

Όπως υποστηρίζει άνθρωπος από το περιβάλλον της influencer, εδώ και χρόνια είχε μείνει πιστή στην απόφασή της να είναι single, διότι κανένας άνδρας δεν είχε καταφέρει να τραβήξει το ενδιαφέρον της. Ο Λιούις Χάμιλτον φαίνεται πως έσπασε αυτό το τείχος, αφού είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη μαζί του, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

