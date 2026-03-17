Κιμ Καρντάσιαν: Η απροσδόκητη κίνηση του Λιούις Χάμιλτον που επιβεβαιώνει τη σχέση τους

Κιμ Καρντάσιαν & Λιούις Χάμιλτον φαίνεται πως είναι μαζί εδώ και μερικούς μήνες.

Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον όλα δείχνουν πως αποτελούν το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ - κι ας μην το έχουν παραδεχτεί ακόμα δημόσια. Το τελευταίο διάστημα, οι προβολείς της δημοσιότητας έχουν στραφεί επάνω τους, μετά τη ρομαντική απόδραση στο Παρίσι, την πρόσφατη εκδρομή στην Αριζόνα, αλλά και την κοινή εμφάνιση στο Super Bowl. Εκεί, οι παπαράτσι τους απαθανάτισαν να ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί, επιβεβαιώνοντας με το πιο άμεσο τρόπο το τρυφερό ειδύλλιο που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους τούς τελευταίους μήνες.

Η αλήθεια είναι, πως η Κιμ Καρντάσιαν μετά το διαζύγιο από τον Κάνιε Γουέστ έχει διαφυλάξει την προσωπική ζωή της από τη δημοσιότητα. Το γεγονός, λοιπόν, ότι ύστερα από μια πενταετία, εμφανίζεται με έναν άνδρα στο πλευρό της μάλλον σημαίνει πως κάτι δυνατό έχει ξεκινήσει εδώ. Την ίδια στάση με εκείνη διατηρεί και ο Λιούς Χάμιλτον, προστατεύοντας την ιδιωτικότητά του από τα φλας και τις κάμερες.

Η κίνηση του Λιούις Χάμιλτον που μαρτυρά τη σχέση του με την Κιμ Καρντάσιαν

Η Κιμ Καρντάσιαν παρευρέθηκε στο Vanity Fair after Oscars party την Κυριακή 15 Μαρτίου και την επομένη μοιράστηκε στα social media μερικές φωτογραφίες από την προετοιμασία της. Για την ακρίβεια, η επιχειρηματίας δημοσίευσε εννέα φωτογραφίες, ποζάροντας με αισθησιακή και ανέμελη διάθεση, ενώ σε κάποιες λήψεις μας έδειξε την εντυπωσιακή ολόχρυση τουαλέτα της δια χειρός Gucci, όπως και τα πανύψηλα πέδιλα που διάλεξε για την ιδιαίτερη αυτή βραδιά.

Η ανάρτησή της ενθουσίασε τους διαδικτυακούς φίλους της - ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός οδηγός της Φόρμουλα 1 προέβη σε μια κίνηση που εξέπληξε τους fans της Κιμ Καρντάσιαν, εκδηλώνοντας κατά κάποιον τρόπο τον θαυμασμό του προς το πρόσωπό της. Ειδικότερα, σχολίασε το καρουζέλ της στο Instagram, βάζοντας ένα emoji με δύο καρδιές στα μάτια.

Εντάξει, ίσως πια δεν έχει νόημα να μιλάμε για φημολογούμενο ειδύλλιο, αλλά για το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ. Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον είναι μαζί!