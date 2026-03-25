Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα κατηγορεί τον εν διαστάσει σύζυγό της για εκβιασμό και κακοποίηση - «Διέφυγα από τη βία, όμως με καταδιώκει»

«Σήμερα, αντλώντας θάρρος από όσες μίλησαν πριν από εμένα, δεν θέλω πλέον να σιωπώ» έγραψε

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα, με μια δημοσίευσή της στο Instagram μίλησε για πρώτη φορά για τη δημόσια κακοποίηση και τον εκβιασμό που έχει υποστεί από τον εν διαστάσει σύζυγό της, Αράμ Οχανιάν.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το 54χρονο μοντέλο και τηλεοπτική παρουσιάστρια κατηγόρησε τον εν διαστάσει συζύγου της, και μεταξύ άλλων έγραψε:

«Διέφυγα από τη βία, όμως με καταδιώκει τη στιγμή που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου», έγραψε η ίδια στο προφίλ της στο Instagram, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι υπήρξε θύμα λεκτικής καθώς και σωματικής βίας.

Αξίζει να σου θυμίσουμε πως, Αράμ Οχανιάν και Αντριάνα Σκλεναρίκοβα παντρεύτηκαν το 2014 στο Μονακό ενώ έναν μήνα μετά απέκτησαν την κόρη τους, Νίνα. Οι δυο τους χώρισαν το 2022 ωστόσο το διαζύγιό τους δεν έχει οριστικοποιηθεί με την Αντριάνα Σκλεναρ΄κοβα τώρα να κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της κόρης της από την Αράμ Οχανιάν με σκοπό την ταπείνωσή της.



«Εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζω αδιάκοπες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τον πατέρα της κόρης μου. Η Nίνα έχει μετατραπεί σε “εργαλείο” και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων τόσο παράλογων όσο και ανυπόφορων από εκείνον που παραμένει σύζυγός μου. Για μεγάλο διάστημα επέλεξα να μην απαντώ, να μένω σιωπηλή, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου και να διαφυλάξω ό,τι θα έπρεπε να μένει εκτός δημοσιότητας. Ήλπιζα ότι ο χρόνος, η απόσταση και η λογική θα κατεύναζαν την κατάσταση» έγραψε στη δημοσίευσή της.

«Σήμερα, αντλώντας θάρρος από όσες μίλησαν πριν από εμένα, δεν θέλω πλέον να σιωπώ. Διέφυγα από τη βία όμως με καταδιώκει τη στιγμή που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ πλέον να σιωπώ όταν η κόρη μου γίνεται εργαλείο χειρισμών και διαδικασιών που αποσκοπούν στο να με ταπεινώσουν, να με πλήξουν και να μου αφαιρέσουν, με κάθε μέσο, την έως τώρα εναλλασσόμενη επιμέλεια. Επιλέγω να σπάσω τη σιωπή μου και να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, στην οποία έχω εμπιστοσύνη. Να μιλήσω. Να τολμήσω. Να πω. Και να αποδείξω. Για εμένα. Για την κόρη μου».»





