Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ υπερασπίζεται το μπαλέτο και την όπερα - «Θέλουμε να υπάρχουν για πάντα»

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ υπερασπίστηκε δημόσια το μπαλέτο και την όπερα μετά τις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ, τονίζοντας ότι οι τέχνες αυτές πρέπει να υπάρχουν «για πάντα».

Ο διάσημος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ παρενέβη στη δημόσια συζήτηση που έχει ξεσπάσει γύρω από τις πρόσφατες δηλώσεις του ηθοποιού Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο και την όπερα, υπερασπιζόμενος τη σημασία των παραδοσιακών μορφών τέχνης και της συλλογικής καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Μιλώντας στο φεστιβάλ South by Southwest στο Τέξας, ο Σπίλμπεργκ αναφέρθηκε αρχικά στη σημασία των κινηματογραφικών αιθουσών και της κοινής εμπειρίας που προσφέρει η παρακολούθηση μιας ταινίας σε έναν χώρο γεμάτο θεατές. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε ότι, παρά την άνοδο των πλατφορμών streaming, η εμπειρία της κινηματογραφικής προβολής παραμένει μοναδική.

Ο βραβευμένος δημιουργός εξήγησε ότι εκτιμά ιδιαίτερα τις ψηφιακές πλατφόρμες και ανέφερε πως του αρέσει να συνεργάζεται με εταιρείες όπως το Netflix. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συγκίνηση που δημιουργείται όταν άνθρωποι συγκεντρώνονται σε έναν κινηματογράφο για να ζήσουν μαζί μια ιστορία.

«Η πραγματική εμπειρία είναι όταν μια κοινότητα συγκεντρώνεται σε έναν σκοτεινό χώρο, όπου όλοι είμαστε άγνωστοι μεταξύ μας», είπε χαρακτηριστικά. «Στο τέλος μιας καλής κινηματογραφικής εμπειρίας, όλοι βγαίνουμε από την αίθουσα με κοινά συναισθήματα».

Σε αυτό το σημείο της ομιλίας του έκανε μια αναφορά που προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα από το κοινό. Ο Σπίλμπεργκ σημείωσε ότι παρόμοια συλλογική εμπειρία μπορεί να προσφέρει και η παρακολούθηση άλλων μορφών τέχνης.

«Αυτό συμβαίνει στον κινηματογράφο και στις συναυλίες», είπε. «Και συμβαίνει επίσης στο μπαλέτο και στην όπερα». Στη συνέχεια πρόσθεσε χαμογελώντας: «Και θέλουμε αυτό να συνεχιστεί. Θέλουμε να υπάρχει για πάντα».

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος προκάλεσε αντιδράσεις όταν, σε δημόσια συζήτηση που διοργάνωσαν τα μέσα Variety και CNN μαζί με τον ηθοποιό Matthew McConaughey, αστειεύτηκε ότι το μπαλέτο και η όπερα είναι μορφές τέχνης που «πεθαίνουν».

Ο Σαλαμέ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να εργάζεται σε έναν χώρο όπου οι άνθρωποι προσπαθούν απλώς να διατηρήσουν κάτι ζωντανό «ακόμη κι αν κανείς δεν ενδιαφέρεται πια». Παρότι τόνισε ότι σέβεται τους καλλιτέχνες των συγκεκριμένων κλάδων, το σχόλιό του προκάλεσε έντονη κριτική.

Μεταξύ εκείνων που τον επέκριναν ήταν η ηθοποιός και παρουσιάστρια Whoopi Goldberg, η οποία στην εκπομπή The View χαρακτήρισε τη δήλωσή του «επιφανειακή». Κριτική άσκησε επίσης η διάσημη μπαλαρίνα Misty Copeland, η οποία κατηγόρησε τον ηθοποιό για υποκρισία, καθώς είχε χρησιμοποιήσει το μπαλέτο ως στοιχείο προώθησης της ταινίας Marty Supreme.

Στη λίστα των επικριτών προστέθηκαν επίσης η ηθοποιός Juliette Binoche και ο διάσημος τενόρος Andrea Bocelli. Ακόμη και η τραγουδίστρια Doja Cat σχολίασε αρχικά αρνητικά τη δήλωση, αν και αργότερα παραδέχτηκε ότι εκμεταλλεύτηκε τη συζήτηση για να τραβήξει την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τις αντιδράσεις, ορισμένοι σχολιαστές υπερασπίστηκαν τον Σαλαμέ. Δημοσιεύματα σε μέσα όπως η The New York Times και το Vanity Fair επισήμαναν ότι, παρότι ο τόνος του ήταν προκλητικός, ανέδειξε ένα πραγματικό πρόβλημα: τη μείωση του κοινού και των πωλήσεων εισιτηρίων για ορισμένες παραδοσιακές μορφές παραστατικών τεχνών.

Η παρέμβαση του Στίβεν Σπίλμπεργκ έρχεται έτσι να επαναφέρει τη συζήτηση στο ευρύτερο ζήτημα της αξίας της κοινής καλλιτεχνικής εμπειρίας. Για τον βετεράνο δημιουργό, είτε πρόκειται για κινηματογράφο, είτε για συναυλίες, είτε για όπερα και μπαλέτο, η δύναμη της τέχνης βρίσκεται στη συλλογική εμπειρία που δημιουργεί.

Και όπως τόνισε ο ίδιος, αυτή είναι μια εμπειρία που πολλοί δημιουργοί και θεατές θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει — όχι απλώς σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές.