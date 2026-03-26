Η Ροζαλία διέκοψε συναυλία λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης - “Έκανα εμετούς στα παρασκήνια, πονάω”

Η Ροζαλία μίλησε με ειλικρίνεια στους θαυμαστές της κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Μιλάνο, εξηγώντας πως προσπάθησε να φέρει εις πέρας το show, όμως η κατάσταση της υγείας της δεν της το επέτρεψε.

Μία περιπέτεια υγείας κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Ροζαλία κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στο Μιλάνο για προγραμματισμένη συναυλία. Η τραγουδίστρια, η οποία εδώ και μερικές ημέρες έχει ξεκινήσει την «Lux» περιοδείας της, περίμενε με χαρά να συναντήσει τους Ιταλούς - και όχι μόνο - θαυμαστές της, ωστόσο η ζωή είχε άλλα σχέδια.

Όπως ενημέρωσε στους χιλιάδες fans της που είχαν γεμίσει το στάδιο, έπαθε μια σοβαρή τροφική δηλητηρίαση λίγο πριν ανέβει στο stage, με αποτέλεσμα σχεδόν να αδυνατεί να παραμείνει όρθια. Η Ροζαλία κατέβαλε κάθε προσπάθεια, προκειμένου να φέρει εις πέρας το show της, όμως ο πόνος ήταν τόσο έντονος, που δεν της επέτρεπε να είναι ο εαυτός της πάνω στη σκηνή.

Η Ροζαλία σταμάτησε τη συναυλία της στο Μιλάνο λόγω τροφικής δηλητηρίασης

«Προσπάθησα να κάνω αυτή τη συναυλία από την αρχή, παρότι ήμουν άρρωστη», ακούγεται να λέει αρχικά στους θαυμαστές της. «Έχω πάθει μια πολύ σοβαρή τροφική δηλητηρίαση και προσπάθησα να αντέξω μέχρι το τέλος, αλλά αισθάνομαι εξαιρετικά άσχημα», συμπλήρωσε, εξηγώντας πως έκανε εμετούς ακόμα και λίγα λεπτά πριν εμφανιστεί στη σκηνή. «Έκανα εμετούς στα παρασκήνια και θέλω πραγματικά να δώσω το καλύτερο σόου, αλλά ουσιαστικά είμαι στο πάτωμα και προσπαθώ όσο μπορώ. Μπορώ να προσπαθήσω να συνεχίσω, αλλά κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί να σταματήσω».

Η Ροζάλια προσπάθησε με κάθε τρόπο να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη συναυλία της, όπως εξομολογήθηκε στους θαυμαστές της: «Είμαι πολύ άρρωστη και προσπαθώ πραγματικά, θα συνεχίσω όσο μπορώ, αλλά αν χρειαστεί να σταματήσουμε, θα το κάνουμε αν δεν μπορώ σωματικά να συνεχίσω. Πονάω».

Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τη διακοπή του live της: «Προσπάθησα με κάθε τρόπο να συνεχίσω τη συναυλία μέχρι το τέλος, αλλά είμαι πραγματικά άρρωστη και δεν μπορώ να το κάνω». Τότε, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, εκφράζοντας την κατανόηση και τη στήριξή του προς το πρόσωπό της.

