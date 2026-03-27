Η Ριάνα έδωσε κατάθεση για την επίθεση στο σπίτι της - Φώναξε “μας πυροβολούν” και τράβηξε τον Asap Rocky στο πάτωμα

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τόσο η Ριάνα και ο Asap Rocky όσο και τα τρία παιδιά τους βρίσκονταν εντός της οικείας τη στιγμή των πυροβολισμών.

Ο Μάρτιος δεν ήταν και ο καλύτερος μήνας για τη Ριάνα και τον Asap Rocky, αφού η επίθεση που δέχτηκαν με πυροβολισμούς στο σπίτι τους, ενώ βρίσκονταν μέσα, τους έχει αναστατώσει. Το ζευγάρι χαλάρωνε εντός της πολυτελούς κατοικίας του, τη στιγμή που μια 35χρονη γυναίκα, η Ivana Lisette Ortiz, άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος τους, με μια σφαίρα να διαπερνά τον τοίχο και να εισέρχεται στο σπίτι. Η τραγουδίστρια ενημέρωσε τις αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και δεν άργησαν να οδηγηθούν στη σύλληψη της 35χρονης, που φαίνεται να είχε εμμονή με τη Ριάνα.

Η κατάθεση της Ριάνα και του Asap Rocky για τους πυροβολισμούς στο σπίτι τους

Περίπου τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό, είδε το φως της δημοσιότητας ένα μέρος της κατάθεσης που έδωσε η τραγουδίστρια στην αστυνομία, μετά το τρομακτικό περιστατικό. Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Ριάνα άκουσε «δέκα μεταλλικούς κρότους» χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τι ακριβώς συμβαίνει έξω από το σπίτι της.

Όταν έστρεψε στο βλέμμα της στο εξωτερικό μέρος της κατοικίας, συνειδητοποίησε πως πρόκειται για πυροβολισμούς. Όπως αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα, έτρεξε να ξυπνήσει τον Asap Rocky φωνάζοντας «μας πυροβολούν» και τον τράβηξε στο πάτωμα, προκειμένου να προστατευτούν από τα πυρά της 35χρονης.

'They shooting at us!' Rihanna recalls moment she woke A$AP Rocky and their three kids and scrambled for safety as bullets tore through their home https://t.co/BOqAqMLk2U — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 25, 2026

Η Ριάνα πρόσθεσε στην κατάθεσή της, πως στο παρελθόν είχε δεχτεί απειλητικά μηνύματα για τη ζωή της, χωρίς αυτό να σημαίνει πως συνδέεται το ένα περιστατικό με το άλλο. Από την πλευρά του, ο Asap Rocky κατέθεσε πως παλαιότερα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με μια γυναίκα stalker, ωστόσο ούτε εκείνος συνδέει τα δύο περιστατικά. Μπορεί αυτή η επίθεση να τους έχει αναστατώσει, ανατρέποντας τη ρουτίνα της καθημερινότητάς τους, όμως προσπαθούν να παραμείνουν λογικοί και ψύχραιμοι.

Εκτός από τη Ριάνα και τον Asap Rocky, στο σπίτι βρίσκονταν τα τρία παιδιά τους, αλλά και άνθρωποι από το προσωπικό, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες αυτής της τρομακτικής επίθεσης. Η Ivana Lisette Ortiz είναι στα χέρια της αστυνομίας πλέον, αντιμετωπίζοντας ένα βαρύ κατηγορητήριο για τις πράξεις της. Από την πλευρά της, δηλώνει αθώα και αρνείται όλες τις κατηγορίες.

