Ριάνα - Asap Rocky: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην πρώτη δημόσια εμφάνιση, μετά τους πυροβολισμούς στο σπίτι τους

Η Ριάνα και ο Asap Rocky εμφανίστηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης υπό τη συνοδεία ασφάλειας, μετά την επίθεση με πυροβολισμούς στο σπίτι τους.

Στους ρυθμούς μιας νέας πραγματικότητας προσπαθούν να προσαρμοστούν η Ριάνα και ο Asap Rocky, μετά την επίθεση με πυροβολισμούς που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους, στο Beverly Hills, το βράδυ της Κυριακής 8 Μαρτίου. Η Ιβάνα Ιζετ Ορτίζ είναι η γυναίκα που πυροβολούσε ασταμάτητα προς την πολυτελή κατοικία, με μια από τις σφαίρες να διαπερνά τους τοίχους και να «εισβάλλει» στο σπίτι. Η ίδια βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας, όμως ο φόβος και η ανησυχία από την πλευρά του ζευγαριού παραμένουν έντονα.

Στην πρώτη δημόσια έξοδό τους, μετά το συμβάν, η Ριάνα και ο Asap Rocky εμφανίστηκαν συνοδευόμενοι από άνδρες ασφαλείας, γεγονός που επιβεβαιώνει πως έλαβαν δρακόντεια μέτρα προστασίας. Το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικό και γρήγορο στις κινήσεις του. Στις φωτογραφίες του Page Six (δες εδώ) φαίνεται πως ο Asap Rocky είναι προστατευτικός με τη Ριάνα - όντας συνεχώς ένα βήμα πίσω της. Μπορεί να έχουν περάσει δέκα ημέρες από το τραγικό περιστατικό, όμως οι δυο τους παραμένουν σε σοκ.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός, πως η Ριάνα την επόμενη ημέρα από το συμβάν εγκατέλειψε την έπαυλή της και επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, αφήνοντας πίσω της το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, η Ιβάνα Ιζετ Ορτίζ είχε εμμονή με την pop star, όπως επιβεβαιώνουν διάφορες αναρτήσεις της στους λογαριασμούς της στα social media. Σε μία από αυτές, η ίδια είχε γράψει: «Ριάνα, θα πεθάνεις. Ο Θεός θα με οδηγήσει στο μέλλον μου».

A woman has been arrested after a gun was repeatedly fired toward Rihanna's home in Beverly Hills, California. Although there were people in the house, no injuries were reported, according to the Los Angeles Police Department. pic.twitter.com/BMUkVFTpUX — CNN (@CNN) March 9, 2026

Η 35χρονη κατηγορείται - προφανώς - για απόπειρα δολοφονίας, ενώ στα δικαστικά έγγραφα αναφέρονται κι άλλες κατηγορίες, όπως η επίθεση με πυροβόλο όπλο, οι πυροβολισμοί σε κατοικημένη περιοχή, αλλά και ο πυροβολισμός προς μηχανοκίνητο όχημα. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιβάνα Ιζετ Ορτίζ εμπλέκεται σε νομικά θέματα, καθώς έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για επικίνδυνη οδήγηση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση όρων.