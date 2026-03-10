Η Ριάνα έφυγε από το σπίτι της μετά τους πυροβολισμούς - Η 35χρονη είχε εμμονή μαζί της

Η Ριάνα εγκατέλειψε την έπαυλή της, μετά το περιστατικό που συνέβη χθες

Η Ivana Lisette Ortiz πυροβόλησε τουλάχιστον δέκα φορές προς το σπίτι της Ριάνα, την ώρα που βρισκόταν μέσα. Η ίδια συνελήφθη λίγο αργότερα, ενώ η τραγουδίστρια εγκατέλειψε την έπαυλή της μετά το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, η Ριάνα εθεάθη να επιβιβάζεται σε πτήση και να φεύγει από το Λος Άντζελες, ενώ το TMZ ανέφερε φωτογράφοι είδα ένα όχημα να μεταφέρει αποσκευές στο Van Nuys Airport.

Η 35χρονη κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, ενώ αρκετά δημοσιεύματα, συμπεριλαμβανομένων του BBC και των Los Angeles Times ανέφεραν ότι η εγγύηση ορίστηκε περίπου στα 10,2 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, οι Los Angeles Times ανέφεραν ότι η ύποπτη φέρεται να χρησιμοποίησε όπλο τύπου AR-15 style rifle και να πυροβόλησε από όχημα προς το σπίτι, ενώ μία σφαίρα διαπέρασε έναν τοίχο της έπαυλης.

Αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει κάποιο κίνητρο, αναφορές υποστηρίζουν πως η Ortiz είχε εμμονή με την Ριάνα. Για του λόγου το αληθές, σε αναρτήσεις της στο Instagram έλεγε χαρακτηριστικά: «Ριάνα, θα πεθάνεις. Ο Θεός θα με οδηγήσει στο μέλλον μου».

Μια πηγή δήλωσε αποκλειστικά στην εφημερίδα The California Post ότι ο A$AP Rocky προχωρά σε επιπλέον μέτρα ασφαλείας και ανέβαλε επερχόμενη φωτογράφιση που ήταν προγραμματισμένη γι’αυτή την εβδομάδα.