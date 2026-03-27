Τέιλορ Λότνερ: Ο “Τζέικομπ” από το Twilight Saga θα γίνει μπαμπάς

Ο Τέιλορ Λότνερ ανακοίνωσε το ευχάριστο γεγονός μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες μαζί με τη σύζυγό του, Τέιλορ Ντόουμ.

Ο Τέιλορ Λότνερ πρόκειται να γίνει μπαμπάς σε λίγους μήνες! Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του «Τζέικομπ» - του γοητευτικού λυκανθρώπου - στις ταινίες The Twilight Saga, ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο IG.

Εκείνος και η σύζυγός του, Τέιλορ Ντόουμ, ποζάρουν σε ένα καταπράσινο λιβάδι, με τη φουσκωμένη κοιλιά της να μαρτυράει την προχωρημένη εγκυμοσύνη της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, εκείνος φιλάει την κοιλιά της, ενώ μας δείχνουν το υπερηχογράφημα του μωρού τους. «Τι είναι καλύτερο από δύο Τέιλορ Λότνερ;», σημειώνει ο ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής του, μη κρύβοντας τη χαρά του για την έλευση του μωρού τους.

Μέσα σε μερικές ώρες, η δημοσίευσή του συγκέντρωσε τρία εκατομμύρια likes, με τους fans τους να γράφουν τις ευχές τους για το ευτυχές γεγονός.

Το love story του Τέιλορ Λότνερ και της Τέιλορ Ντόουμ

Ο Τέιλορ Λότνερ γνώρισε την Τέιλορ Ντόουμ το 2018 μέσω της αδελφής του και αυτή η τυχαία συνάντηση εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε κάτι ουσιαστικό. Από την αρχή υπήρξε έντονη χημεία ανάμεσά τους, με τον ίδιο να έχει δηλώσει πως μαζί της ένιωσε για πρώτη φορά απόλυτη ηρεμία και ασφάλεια. Η σχέση τους κράτησε χαμηλούς τόνους τα πρώτα χρόνια, αλλά οι αναρτήσεις τους στα social media φανέρωναν το δέσιμό τους.

Το 2021 αρραβωνιάστηκαν, με τον ηθοποιό να περιγράφει τη στιγμή ως «την πιο εύκολη απόφαση της ζωής του», ενώ εκείνη έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο την στηρίζει και την εμπνέει. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2022 σε μια ρομαντική τελετή με καλεσμένους ανθρώπους από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, επισφραγίζοντας την αγάπη τους. Και οι δύο έχουν τονίσει σε συνεντεύξεις τους, πως η επικοινωνία και η ειλικρίνεια αποτελούν τα βασικά θεμέλια της σχέσης τους.

