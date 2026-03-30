Η Μπλέικ Λάιβλι έχει το ίδιο crush εδώ και 14 χρόνια - “Έχω τόσο μεγάλο έρωτα”

Η Μπλέικ Λάιβλι παραμένει full in love με τον Ράιαν Ρέινολντς, μετά από 14,5 χρόνια κοινής διαδρομής.

Η Μπλέικ Λάιβλι και ο Ράιαν Ρέινολντς φαίνεται ότι δεν έχουν χάσει στιγμή από τη… φάση του μήνα του μέλιτος, ακόμη και μετά από 14,5 χρόνια γάμου. Πριν από μερικές ώρες, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στο IG μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο από το πρόσφατο ταξίδι τους στην Ουαλία. Οι δυο τους άφησαν για λίγο τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, προκειμένου να στηρίξουν την Wrexham AFC, την ομάδα ποδοσφαίρου που είναι συνιδιοκτήτης ο Ράιαν Ρέινολντς.

Σε μια από τις πιο τρυφερές στιγμές, η Μπλέικ Λάιβλι απαθανάτισε τον σύζυγό της στα θεωρεία της εξέδρας και δημοσίευσε στο «κλικ» στα social media, γράφοντας στη λεζάντα: «Μετά από 14,5 χρόνια μαζί, συνεχίζω να τον τραβάω κρυφές φωτογραφίες. Έχω τόσο μεγάλο έρωτα». Η ηθοποιός εξέφρασε δημόσια τα συναισθήματά της για τον Ράιαν Ρέινολντς, επιβεβαιώνοντας πως κάποιοι έρωτες δεν τελειώνουν ποτέ.

Η δημοσίευση περιλάμβανε, επίσης, στιγμές με φίλους, όπως η σεφ Πρου Λιθ, αλλά και μια σπάνια φωτογραφία μιας από τις κόρες τους καθισμένη στους ώμους του Ράιαν Ρέινολντς. Το ζευγάρι, που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2012, έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τον 11χρονο Τζέιμς, την 9χρονη Ίνεζ, την 6χρονη Μπέτι και τον 3χρονο Όλιν.

Η Μπλέικ Λάιβλι περιέγραψε την εβδομάδα τους στην Ουαλία ως «την καλύτερη εβδομάδα με τους αγαπημένους μου», ενώ δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, παρά την ήττα της ομάδας τους στο Κύπελλο Αγγλίας. Το ζευγάρι, πάντως, δεν παρέλειψε να απαθανατίσει τις τρυφερές στιγμές του, ανταλλάσσοντας φιλιά και αγκαλιές στις κερκίδες. Οι δυο τους παραμένουν full in love!

