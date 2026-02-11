Μπλέικ Λάιβλι - Τζάστιν Μπαλντόνι: Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης για μια προσπάθεια συμβιβασμού πριν την μεγάλη δίκη

Οι δύο ηθοποιοί κλήθηκαν από το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο, ως μια τελευταία προσπάθεια συμβιβασμού

Στη δικαστική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι, δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα. Νωρίτερα, σήμερα, οι δύο ηθοποιοί πέρασαν την πόρτα του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, στο Μανχάταν, για μια τελευταία προσπάθεια συμβιβασμού και να μην χρειαστεί να προχωρήσουν στην προγραμματισμένη δίκη, τον Μάιο.

Η κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση εποπτεύεται από την ομοσπονδιακή δικαστή Σάρα Λ. Κέιβ, όπως γράφει το Page Six, και αποτελεί την πρώτη φορά που οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται αντιμέτωποι σε δικαστική αίθουσα από την έναρξη της νομικής τους διαμάχης.

Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της υπόθεσης, η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε καταγγελία εις βάρος του Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση, προχωρώντας επισήμως σε αγωγή κατά του σκηνοθέτη τον Ιανουάριο του 2025. Η ηθοποιός του «Gossip Girl» υποστηρίζει ότι υπέστη απώλειες εσόδων και ζημίες ύψους τουλάχιστον 161 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντας λόγο για εκστρατεία δυσφήμισης εις βάρος της με την κυκλοφορία της ταινίας.

Με τη σειρά του, ο Μπαλντόνι αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατέθεσε αγωγή εναντίον της Λάιβλι, καθώς και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, αργότερα τον ίδιο μήνα. Ωστόσο, η δική του αγωγή αποσύρθηκε το καλοκαίρι. Τον Νοέμβριο του 2025, ο πρώην συμπαρουσιαστής του podcast «Man Enough» υπέβαλε αίτημα συνοπτικής απόφασης με στόχο την απόρριψη της αγωγής της Λάιβλι, με τον δικαστή Λίμαν να μην έχει ακόμη αποφανθεί επί του αιτήματος. Ο ίδιος δικαστής αναμένεται να προεδρεύσει στη δίκη, η οποία έχει οριστεί για τις 18 Μαΐου.

Στο μεταξύ, η άλλοτε στενή φίλη της Λάιβλι, Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και άλλοι διάσημοι, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης, καθώς αποσφραγισμένα δικαστικά έγγραφα φέρνουν στο φως ιδιωτικά μηνύματα, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το δημόσιο ενδιαφέρον γύρω από τη διαμάχη.