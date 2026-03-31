Είναι επίσημο: Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή, μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας της

Η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε την επιστροφή της στη μουσική, μετά από τέσσερα χρόνια, ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους θαυμαστές της.

Την πιο όμορφη έκπληξη επιφύλασσε στους θαυμαστές της η Σελίν Ντιόν, αφού ανήμερα των γενεθλίων της ανακοίνωσε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο IG την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη μουσική σκηνή. Η θρυλική καλλιτέχνιδα, τέσσερα χρόνια μετά την εξομολόγησή της για τη διάγνωση με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται «Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου» (Stiff Person Syndrome, SPS) - την οποία κράτησε μυστική για 17 χρόνια - είναι έτοιμη να ανέβει ξανά στο stage, συναντώντας το κοινό της.

Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά - σταθμός για την καριέρα της, καθώς μετά από τέσσερα χρόνια παύσης, θα πραγματοποιήσει 10 συναυλίες στο Paris La Défense Arena, στο Παρίσι, μέσα στο φθινόπωρο. Η έναρξη των συναυλιών έχει προγραμματιστεί για τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ η τελευταία θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, με την προπώληση των εισιτηρίων να ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα (7/4).

Το μήνυμα της Σελίν Ντιόν για την επιστροφή της στη μουσική

«Ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι πολύ καλά, διαχειρίζομαι την υγεία μου», είπε αρχικά η Σελίν Ντιόν μέσω ενός βίντεο προς τους θαυμαστές της. «Νιώθω καλά, τραγουδάω ξανά, κάνω ακόμα και λίγο χορό -φυσικά το αγαπώ τόσο πολύ. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι πολύ σημαντικό», συνέχισε η τραγουδίστρια, πριν κάνει τη μεγάλη αποκάλυψη για την επιστροφή της.

«Τα τελευταία χρόνια, κάθε μέρα που περνούσε ένιωθα τις προσευχές και τη στήριξή σας, την καλοσύνη και την αγάπη σας. Φέτος, παίρνω το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής μου. Έχω την ευκαιρία να σας δω, να τραγουδήσω ξανά για εσάς στο Παρίσι, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο. Νιώθω καλά, είμαι δυνατή, είμαι ενθουσιασμένη, φυσικά και λίγο αγχωμένη, αλλά πάνω απ’ όλα είμαι ευγνώμων σε όλους σας. Σας αγαπώ όλους και θα σας δω σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Παρίσι έχει αρχίσει ήδη να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή της Σελίν Ντιόν στη μουσική

Ολόκληρη η γαλλική πρωτεύουσα προετοιμάζεται ήδη από την άνοιξη γι’ αυτή τη μεγάλη μουσική επιστροφή, αφού το αποτύπωμα της Σελίν Ντιόν υπάρχει παντού τριγύρω στην πόλη. Με αφορμή τα γενέθλιά της, αλλά και την ανακοίνωση των 10 συναυλιών της στο Παρίσι, ο Πύργος του Άιφελ φωταγωγήθηκε υπό τους ήχους του My Heart Will Go On, ενώ σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας έχουν τοποθετηθεί επιγραφές με στίχους από τα τραγούδια της.