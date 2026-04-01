Η Lizzo είχε την πρώτη ερωτική επαφή στα 30 της: “Ήθελα να περιμένω μέχρι να κερδίσω Grammy”

Μία αποκάλυψη για την προσωπική ζωή της έκανε η Lizzo, λέγοντας πως η πρώτη ερωτική επαφή της ήταν στην ηλικία των 30.

Η Lizzo μας έχει συνηθίσει στις ξεκάθαρες δηλώσεις - είτε αφορούν την προσωπική ζωή της είτε την καριέρα της. Αν και βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, δεν πτοείται απ’ όσα λέγονται, γράφονται ή ακούγονται για το άτομό της και συνεχίζει να είναι ο εαυτός της. Πρόσφατα, βρέθηκε καλεσμένη του podcast «Friends Keep Secrets» και ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τις σχέσεις και τη σεξουαλική ζωή της, με εκείνη να αποκαλύπτει πως είχε την πρώτη ερωτική επαφή της στα 30.

Κατά την εξομολόγησή της, η Lizzo εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, λέγοντας πως είχε δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό της και επιθυμούσε να μείνει πιστή σε αυτή μέχρι το τέλος. Όπως είπε, στόχος της ήταν να κερδίσει πρώτα ένα βραβείο Grammy και ύστερα να εστιάσει στην προσωπική ζωή της. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, η ίδια αναγκαζόταν να λέει ψέματα γι’ αυτό το κομμάτι, όμως πλέον μπορεί και μιλάει ανοιχτά.

Getty Images / Dia Dipasupil

Η Lizzo μιλάει για την πρώτη ερωτική επαφή στα 30 της

«Άργησα να ανθίσω. Έλεγα ψέματα γι’ αυτό για πολύ καιρό. Είχα την πρώτη ερωτική επαφή μου το 2020. Δεν είναι τρελό; Δεν το σκεφτόμουν καν... Υποσχέθηκα στον εαυτό μου, όταν ήμουν νεότερη, ότι δεν θα έκανα σεξ μέχρι να κερδίσω ένα Grammy», σχολίασε χαρακτηριστικά και αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα, κατάφερε 100% να πετύχει τον στόχο της. Όταν μία εκ των παρουσιαστών τη ρώτησε, αν η συνεύρεση έγινε μετά το πέρας της βραδιάς των Grammy, η Lizzo απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας πως ήταν λίγο καιρό αργότερα.

Εκείνο το βράδυ, της τελετής απονομής των Grammy 2020, η τραγουδίστρια κέρδισε όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία βραβεία, πραγματοποιώντας το όνειρό της και με το παραπάνω. Συνεπώς, μετά από αυτό το επίτευγμα ένιωσε έτοιμη και ελεύθερη να εστιάσει στην προσωπική ζωή της, απολαμβάνοντας τον έρωτα.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, η Lizzo θυμήθηκε πως αρκετές φορές είχε νιώσει αμηχανία και ντροπή, όταν βρισκόταν σε κοινωνικούς κύκλους γυναικών και συζητούσαν για τέτοια θέματα, αφού δεν ήθελε να αποκαλύψει την κρυφή επιθυμία της. «Νιώθω ένα βάρος να φεύγει από το στήθος μου αυτή τη στιγμή», παραδέχτηκε, σχολιάζοντας πως «ήταν τόσο ντροπιαστικό». Πλέον, βέβαια, δεν έχει να κρύψει τίποτα.



