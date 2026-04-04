Η Τζέιμι Λι Κέρτις έγινε γιαγιά - «H δύναμη της κόρης μου να διαχειριστεί την απώλεια, με συγκίνησε»

Η Τζέιμι Λι Κέρτις αποκάλυψε πως έγινε γιαγιά, μιλώντας για τη γέννηση του εγγονού της και τη συγκινητική συγκυρία που τη συνόδευσε.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μοιράστηκε η Τζέιμι Λι Κέρτις, αποκαλύπτοντας πως έγινε γιαγιά, καθώς η κόρη της Άννι Γκεστ έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η είδηση ήρθε στο φως μέσα από μια συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη, όπου η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τη νέα αυτή σελίδα στη ζωή της.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «IMO», όπου η 67χρονη σταρ, γνωστή από ταινίες όπως το «Freakier Friday» και το «Knives Out», βρέθηκε καλεσμένη μαζί με τη Μισέλ Ομπάμα και τον Κρεγκ Ρόμπινσον. Εκεί, μοιράστηκε με το κοινό μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής της, εξηγώντας πώς η οικογένειά της υποδέχθηκε το νέο μέλος.

Η κόρη της, Άννι, απέκτησε τον γιο της τον περασμένο Δεκέμβριο μαζί με τον σύζυγό της Τζέισον Γουλφ. Ωστόσο, η χαρμόσυνη αυτή στιγμή συνοδεύτηκε από βαθιά θλίψη, καθώς λίγες ημέρες πριν από τη γέννηση, η οικογένεια βίωσε την απώλεια δύο πολύ αγαπημένων προσώπων: των Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Ράινερ, στενών φίλων και νονών της Άννι.

«Ο γιος τους γεννήθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά τον θάνατό τους», ανέφερε συγκινημένη η ηθοποιός, περιγράφοντας τη δύναμη της κόρης της να διαχειριστεί την απώλεια και ταυτόχρονα να υποδεχτεί μια νέα ζωή.

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, τονίζοντας πως η εμπειρία της μητρότητας —και πλέον της γιαγιάς— αποτελεί από τα πιο απαιτητικά αλλά και πολύτιμα μαθήματα ζωής.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις εξήγησε επίσης γιατί η οικογένεια επέλεξε να κρατήσει μυστική την είδηση για κάποιο χρονικό διάστημα. Όπως είπε, επρόκειτο για μια βαθιά προσωπική υπόθεση, την οποία ήθελαν να προστατεύσουν από τη δημοσιότητα. «Στον κύκλο μας το γνωρίζουν ήδη, αλλά δεν ήταν κάτι που θέλαμε να δημοσιοποιήσουμε άμεσα», σημείωσε.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να μοιραστεί την είδηση. Πριν μιλήσει δημόσια, επικοινώνησε με την κόρη της για να ζητήσει την έγκρισή της. Η απάντηση της Άννι ήταν χαρακτηριστική: της επέτρεψε να το ανακοινώσει, εκφράζοντας μάλιστα την εκτίμησή της προς τη Μισέλ Ομπάμα, γεγονός που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ιδιαίτερη.

Η ίδια η ηθοποιός παραδέχθηκε πως ήταν συγκινητικό για εκείνη το ότι μοιράστηκε για πρώτη φορά με το ευρύ κοινό το γεγονός ότι έγινε γιαγιά σε ένα τέτοιο πλαίσιο, με πρόσωπα που συμβολίζουν —όπως είπε— αξίες όπως η αγάπη και ο σεβασμός.