Όσκαρ Άιζακ: «Δέχτηκα να παίξω στο X-Men για να συνεργαστώ με τη Λόρενς αλλά δεν την είδα ποτέ»

Ο Όσκαρ Άιζακ αποκαλύπτει τις δύσκολες συνθήκες που βίωσε στα γυρίσματα του «X-Men: Apocalypse», λόγω του βαριού κοστουμιού του.

Μια αποκαλυπτική εξομολόγηση για τις απαιτητικές συνθήκες που αντιμετώπισε στα γυρίσματα της ταινίας X-Men: Apocalypse έκανε ο Όσκαρ Άιζακ, περιγράφοντας την εμπειρία του ως ιδιαίτερα δύσκολη και, σε ορισμένες στιγμές, «βασανιστική».

Ο ηθοποιός, που υποδύθηκε τον ομώνυμο κακό Apocalypse, εμφανίστηκε στην εκπομπή «Hot Ones» και μίλησε ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε φορώντας ένα κοστούμι περίπου 18 κιλών, σε συνδυασμό με εκτεταμένο προσθετικό μακιγιάζ. Όπως εξήγησε, το βαρύ και ασφυκτικό outfit δεν του επέτρεπε ούτε καν να κινηθεί άνετα, πόσο μάλλον να αλληλεπιδράσει με τους συμπρωταγωνιστές του.

«Ένας από τους βασικούς λόγους που δέχτηκα τον ρόλο ήταν το καστ», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος σε ονόματα όπως η Τζένιφερ Λόρενς, ο Μάικλ Φασμπέντερ και ο Τζέιμς Μακάβοϊ. «Σκέφτηκα πως θα ήταν μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας. Τελικά, όμως, δεν είδα σχεδόν κανέναν από αυτούς», παραδέχτηκε.

Η καθημερινότητά του στα γυρίσματα περιλάμβανε συνεχή έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη κινητικότητα και συχνές μετακινήσεις σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ψύξης. Όπως περιέγραψε, συχνά δεν μπορούσε ούτε να γυρίσει το κεφάλι του για να χαιρετήσει κάποιον συνάδελφο, ενώ η επικοινωνία με το υπόλοιπο καστ ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, ο Όσκαρ Άιζακ είχε ήδη χαρακτηρίσει την εμπειρία «βασανιστική», εξηγώντας ότι δεν είχε πλήρη εικόνα των απαιτήσεων του ρόλου όταν τον αποδέχθηκε. «Ήμουν καλυμμένος με κόλλα, λατέξ και μια βαριά στολή. Δεν μπορούσα να κουνήσω το κεφάλι μου ποτέ», είχε δηλώσει, περιγράφοντας μια καθημερινότητα γεμάτη περιορισμούς.

Ακόμη πιο δύσκολη, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η διαδικασία αφαίρεσης του μακιγιάζ και του κοστουμιού, η οποία μπορούσε να διαρκέσει ώρες. «Έπρεπε κυριολεκτικά να τα ξύνουν από πάνω μου», σημείωσε, αναδεικνύοντας την ένταση της διαδικασίας.

Παρά τις δυσκολίες, ο ηθοποιός δεν αποκηρύσσει τη συμμετοχή του στην ταινία. Σε συνέντευξή του στους The New York Times το 2022, τόνισε ότι κατανοεί πλήρως τους λόγους που τον οδήγησαν να αναλάβει τον ρόλο. Μεγαλώνοντας ως φανατικός των κόμικς X-Men, ο χαρακτήρας του Apocalypse αποτελούσε για εκείνον μια ιδιαίτερη πρόκληση και ταυτόχρονα ένα παιδικό όνειρο.

«Ακόμα θυμάμαι εκείνη την περίοδο με νοσταλγία», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα ήθελε το τελικό αποτέλεσμα να είχε δικαιώσει περισσότερο τον χαρακτήρα. «Μακάρι να ήταν καλύτερη ταινία και να είχαν φροντίσει λίγο περισσότερο τον ρόλο, αλλά αυτά είναι τα ρίσκα», ανέφερε.

Η εμπειρία του Όσκαρ Άιζακ αναδεικνύει τις λιγότερο ορατές πτυχές των μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών, όπου η λάμψη της οθόνης συχνά συνοδεύεται από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες εργασίας για τους ηθοποιούς.