Μπλέικ Λάιβλι: «Θα συνεχίσω να μιλάω» – Στο δικαστήριο η υπόθεση μετά την απόρριψη βασικών κατηγοριών

Η Μπλέικ Λάιβλι δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα κατά της «ψηφιακής βίας», καθώς μέρος της υπόθεσής της οδηγείται σε δίκη.

Η Μπλέικ Λάιβλι δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική της μάχη, παρά την πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου που απέρριψε βασικές καταγγελίες της σε βάρος του συμπρωταγωνιστή της, Τζάστιν Μπαλντόνι. Η ηθοποιός, μέσω ανάρτησής της στο Instagram, τόνισε ότι η υπόθεσή της δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ, δίνοντας έμφαση στο ζήτημα της «ψηφιακής βίας» και των αντιποίνων.

Σύμφωνα με την ίδια, η ουσία της υπόθεσης θα εξεταστεί από ενόρκους το επόμενο διάστημα, με τη δίκη να αναμένεται τον Μάιο. «Το τελευταίο πράγμα που ήθελα ήταν μια αγωγή», ανέφερε, εξηγώντας ότι οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη λόγω των συνεχών αντιποίνων που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε όταν ζήτησε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η υπόθεσή της θα ενθαρρύνει και άλλους να μιλήσουν.

Η υπόθεση αφορά περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us, όπου η Λάιβλι κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση και, στη συνέχεια, οργανωμένη διαδικτυακή εκστρατεία δυσφήμισης εις βάρος της. Ωστόσο, ο δικαστής Λιούις Λίμαν απέρριψε 10 από τις 13 αξιώσεις της αγωγής, μεταξύ των οποίων και εκείνες για σεξουαλική παρενόχληση και δυσφήμιση.

Παρά την εξέλιξη αυτή, τρεις βασικές κατηγορίες παραμένουν ενεργές και θα εξεταστούν στο δικαστήριο: τα αντίποινα, η συνέργεια σε αντίποινα και η παραβίαση σύμβασης. Όπως έκρινε το δικαστήριο, η ηθοποιός παρουσίασε επαρκή στοιχεία που δείχνουν ότι οι αρχικές της καταγγελίες έγιναν καλή τη πίστει, αφήνοντας πλέον στους ενόρκους να αποφασίσουν αν υπήρξαν παράνομες συνέπειες σε βάρος της.

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη τοποθέτηση, η Μπλέικ Λάιβλι προειδοποίησε για τους κινδύνους της «ψηφιακής βίας», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για φαινόμενο που αφορά μόνο διασημότητες. «Ο σωματικός πόνος που προκαλεί η ψηφιακή βία είναι πραγματικός», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους επιθέσεις επηρεάζουν ευρύτερα την κοινωνία.

Η ίδια κάλεσε το κοινό να μην αντιμετωπίζει την υπόθεση ως «δράμα διασημοτήτων», επισημαίνοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις συχνά αποπροσανατολίζουν από την ουσία των καταγγελιών και λειτουργούν αποτρεπτικά για άλλα θύματα που ενδέχεται να θέλουν να μιλήσουν.

Στο πλευρό της τάχθηκε και η WME, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης, κάνοντας λόγο για θάρρος και αποφασιστικότητα. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι η υπόθεση ανέδειξε τη «καταστροφική ζημιά» που μπορούν να προκαλέσουν συντονισμένες διαδικτυακές εκστρατείες δυσφήμισης, οι οποίες —όπως σημειώνεται— έχουν στόχο να εκφοβίσουν και να φιμώσουν.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές καλούνται να εξετάσουν εκ νέου το ενδεχόμενο εξωδικαστικού συμβιβασμού, μετά από σχετική εντολή του δικαστηρίου. Αν και προηγούμενη απόπειρα διακανονισμού δεν κατέληξε σε συμφωνία, η πρόσφατη δικαστική απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις.

Η δικηγόρος της ηθοποιού, Σίγκριντ ΜακΚόουλι, δήλωσε ότι ήδη έχουν αρχίσει να αποκαλύπτονται στοιχεία γύρω από τις φερόμενες ψηφιακές επιθέσεις, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την εξέλιξη της υπόθεσης. Την ίδια ώρα, η Μπλέικ Λάιβλι εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει τη μάχη της στο δικαστήριο, με στόχο —όπως δηλώνει— να ρίξει φως σε μια μορφή σύγχρονης κακοποίησης που, όπως υποστηρίζει, αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους φαίνεται.