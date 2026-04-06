Λίζα Κούντροου για τη σειρά Φιλαράκια: «Με αποκαλούσαν η έκτη φίλη, κανείς δεν νοιαζόταν για μένα»

Η Λίζα Κούντροου εξήγησε πως δεν είχε την αναγνώριση που είχαν οι συμπρωταγωνιστές της, όταν η σειρά σημείωνε τεράστια επιτυχία

Η Λίζα Κούντροου, την οποία βλέπουμε τώρα στη σειρά The Comeback στο HBO Max, που πρόσφατα επέστρεψε με την τρίτη και τελευταία σεζόν, παραχώρησε συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα The Independent και εκτός των άλλων, μίλησε και για την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στα Φιλαράκια. Δεν θα μπορούσε και διαφορετικά.

Η ηθοποιός εξήγησε πως δεν είχε την αναγνώριση που είχαν οι συμπρωταγωνιστές της, όταν η σειρά σημείωνε τεράστια επιτυχία. «Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα», είπε η Λίζα Κούντροου, τονίζοντας πως πολλοί την αποκαλούσαν ως «έκτη φίλη» και πως δεν υπήρχε κάποια προσδοκία για την καριέρα της, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους της που κατάφεραν να αξιοποιήσουν τη δημοτικότητα της σειράς και να εξασφαλίσουν σημαντικούς κινηματογραφικούς ρόλους. Η ίδια ένιωθε πως υπήρχε μια γενική αντίληψη ότι ήταν απλώς «τυχερή που βρέθηκε στη σειρά».

Ωστόσο, αυτή η ελευθερία επέτρεψε στη Λίζα Κούντροου να αναλάβει διαφορετικούς ρόλους, όπως αυτούς στις ταινίες Mother (1996), Clockwatchers (1997) και Analyze This (1999). Η τελευταία ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπίλυ Κρίσταλ, αποτέλεσε ένα σημείο καμπής στην καριέρα της, όταν «οι ατζέντηδες και οι άνθρωποι της βιομηχανίας άρχισαν να την προσεγγίζουν, θέλοντας να τη βάλουν σε ρομαντικές κομεντί και παρόμοια πρότζεκτ».

Η Λίζα Κούντροου, πάντως, κέρδισε το 1998 βραβείο Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Φοίβη στα Φιλαράκια. Σε συνέντευξη τον Μάρτιο στο Interview Magazine, η ηθοποιός δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της από τη δημοφιλή sitcom «δεν ήταν χαζουχαρούμενη», παρά την αντίληψη του κοινού.

Το 2024, η Λίζα Κούντροου δήλωσε στο Today.com ότι η αρχική της επιτυχία στα φιλαράκια άνοιξε τον δρόμο για τα μεταγενέστερα έργα της. «Επειδή ήμουν στα Φιλαράκια, μπόρεσα να δημιουργήσω τις δικές μου σειρές που δεν χρειαζόταν να είναι τόσο μεγάλες όσο αυτή, ώστε να κάνω κάτι σαν το The Comeback ή το Web Therapy, και αυτό ήταν πραγματικά πολύ ικανοποιητικό».