Δεν ήταν η Άννα Γουίντουρ: Η Μέριλ Στριπ αποκάλυψε ποιοι διάσημοι την ενέπνευσαν για τη Miranda Priestly

Λίγο πριν την κυκλοφορία του σίκουελ της ταινίας “Devil wears Prada”, η Μέριλ Στριπ αποκάλυψε ποιοι δύο διάσημοι άντρες την ενέπνευσαν να “πλάσει” τον ρόλο της Miranda Priestly.

Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία του The Devil Wears Prada, η Μέριλ Στριπ αποφασίζει να βάλει τέλος σε μια από τις πιο διάσημες θεωρίες γύρω από την ταινία. Κι όμως, o θρυλικός ρόλος της Miranda Priestly δεν βασίστηκε στην Άννα Γουίντουρ - όσο κι αν αυτό πιστεύαμε όλοι αυτά τα χρόνια. Η ηθοποιός αποκατέστησε την αλήθεια, μιλώντας με πρόσωπα και ονόματα.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ, η Μέριλ Στριπ αποκάλυψε ότι η έμπνευση για τον πιο iconic ρόλο της προήλθε από δύο εντελώς διαφορετικούς άντρες του κινηματογράφου: τον Μάικ Νίκολς και τον Κλιντ Ίστγουντ. Ναι, ναι σωστά διάβασες. Η Άννα Γουίντουρ δεν υπήρχε πουθενά στο background της.

Η Μέριλ Στριπ έκανε την αποκάλυψη που περιμέναμε 20 χρόνια τώρα

«Στην ουσία μιμούνταν τον Μάικ Νίκολς όλη την ώρα», είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας μια απρόσμενη διάσταση στον τρόπο που «χτίστηκε» η Miranda Priestly. Μάλιστα, περιέγραψε τον χαρακτήρα της με μια φράση που έχει ήδη γίνει viral: «Αν ο Μάικ Νίκολς και ο Κλιντ Ίστγουντ έκαναν παιδί, αυτό θα ήταν η Miranda Priestly».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, από τον Μάικ Νίκολς δανείστηκε την αίσθηση απόλυτου ελέγχου που είχε στο σετ, αλλά και το ιδιαίτερο, λεπτό χιούμορ του - εκείνο που μπορεί εύκολα να εκληφθεί ως αυστηρότητα, αλλά στην πραγματικότητα κρύβει ειρωνεία και ευφυΐα.

Αντίθετα, η επιρροή του Κλιντ Ίστγουντ ήταν πιο υπόγεια, ίσως «αθόρυβη», αλλά εξίσου δυνατή. Όπως εξήγησε η Μέριλ Στριπ, ο γνωστός σκηνοθέτης δεν υψώνει ποτέ τη φωνή του, διατηρώντας μια ήρεμη, σχεδόν ψιθυριστή εξουσία που σε κάνει να σκύβεις για να τον ακούσεις. Αυτή η χαμηλόφωνη δύναμη έγινε βασικό στοιχείο της πρωταγωνίστριας του Devil Wears Prada - και ίσως ένας από τους λόγους που την έκανε τόσο αφοπλιστικά επιβλητική.

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο που το ενδιαφέρον για το The Devil Wears Prada αναζωπυρώνεται, καθώς η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας βρίσκεται προ των πυλών. Και μπορεί σήμερα να θεωρείται cult classic, όμως όταν πρωτοκυκλοφόρησε, η αντιμετώπισή του ήταν αρκετά διαφορετική.

Όπως θυμήθηκε η Μέριλ Στριπ, η ταινία είχε χαρακτηριστεί «γυναικεία», κάτι που επηρέασε ακόμα και τον προϋπολογισμό της. Ένας χαρακτηρισμός που, όπως παραδέχεται σήμερα, δεν άντεξε στον χρόνο, όπως απέδειξε η ιστορία.

