Το μυστήριο λύθηκε: Γιατί η Φίμπι Ντάινεβορ δεν επέστρεψε στο Bridgerton;

Η αλήθεια πίσω από την απουσία της ηθοποιού από τους υπόλοιπους κύκλους του Bridgerton δεν είναι αυτή που φαντάζεσαι - και αλλάζει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα.

Μπορεί το Bridgerton να συνεχίζει ακάθεκτο την επιτυχημένη πορεία του στο Netflix, όμως η απουσία της Φίμπι Ντάινεβορ δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητη από τους φανατικούς της σειράς. Η ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Ντάφνι στην πρώτη σεζόν, φαίνεται πως έχει απομακρυνθεί οριστικά - ή μήπως όχι;

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη που προκάλεσε αίσθηση, η Φίμπι Ντάινεβορ αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο πίσω από την απουσία της από τη δημοφιλή σειρά. Και όπως φαίνεται, αυτη η απόφαση δεν ήταν ακριβώς δική της. Σου δίνουμε λίγο χρόνο να το σκεφτείς, αν και η απάντηση ίσως να σε απογοητεύσει, αν λάτρεψες τον πρώτο κύκλο του Bridgerton.

Phoebe Dynevor has revealed why she hasn’t returned to ‘BRIDGERTON’ since Season 2:



"I just want to say I have not received a call, and when I get that call, I will be there if I can." pic.twitter.com/Q72gejSt9V — GoldenSeries (@series_golden) April 13, 2026

Η Φίμπι Ντάινεβορ αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο που δεν την είδαμε ξανά στο Bridgerton

Η Φίμπι Ντάινεβορ έβαλε τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να έχει αποχωρήσει οικειοθελώς από το Bridgerton, ξεκαθαρίζοντας πως δεν της έγινε ποτέ πρόταση για επιστροφή. Μιλώντας στο podcast «Ladies Night» του Collider, η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν έχει δεχτεί κανένα τηλεφώνημα από την παραγωγή.

«Θέλω απλώς να πω ότι δεν έχω λάβει κάποια κλήση. Και αν έρθει, θα είμαι εκεί - αν μπορώ», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της, εφόσον της δοθεί η ευκαιρία. Η ηθοποιός εξήγησε πως, κατά τη διάρκεια της πρώτης σεζόν κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την τεράστια επιτυχία που θα ακολουθούσε. Όπως είπε, τόσο η ίδια όσο και ο συμπρωταγωνιστής της, Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο «εκείνους που ξέφυγαν», αφού η ιστορία τους έλαβε χώρα σε πιο «κλειστό κύκλο».

Παρόλα αυτά, η Φίμπι Ντάινεβορ δεν κρύβει την ευγνωμοσύνη της για το Bridgerton, καθώς της άνοιξε τον δρόμο για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Όπως παραδέχτηκε, το μόνο που ήθελε πάντα ήταν να έχει τη δυνατότητα να ενσαρκώνει διαφορετικούς ρόλους - και αυτό πλέον έχει γίνει πραγματικότητα.

Η ίδια πρωταγωνίστησε στην πρώτη σεζόν της σειράς, που έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2020, υποδυόμενη τη Ντάφνι Μπρίτζερτον, σε μια ιστορία αγάπης που καθήλωσε το κοινό. Παρότι επέστρεψε για μια σύντομη εμφάνιση στη δεύτερη σεζόν, έκτοτε δεν έχει συμμετάσχει ξανά.

Αντίστοιχα, και ο Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ είχε ανακοινώσει στο παρελθόν πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη σειρά, ενώ η παραγωγός Σόντα Ράιμς είχε χαρακτηρίσει την απόφασή του «έξυπνη», τονίζοντας πως η ιστορία του είχε ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο.



Τελικά, μπορεί οι fans να ελπίζουν σε μια επανεμφάνιση, όμως το μόνο σίγουρο είναι πως - τουλάχιστον προς το παρόν - η Φίμπι Ντάινεβορ δεν αρνήθηκε την επιστροφή της στο Bridgerton, απλώς δεν της ζητήθηκε ποτέ να επιστρέψει.