Κένταλ Τζένερ & Τζέικομπ Ελόρντι φημολογείται ότι έχουν σχέση - Η συνάντηση στο Coachella που τους έφερε (πολύ) κοντά

Αν η φήμη επιβεβαιωθεί, μιλάμε για το απόλυτο νέο ζευγάρι της διεθνούς showbiz.

Εκείνη βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο πάντα στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Εκείνος, έχει δει τα τελευταία χρόνια τις μετοχές του να εκτοξεύονται και το όνομά του να γίνεται θέμα συζήτησης στον διεθνή τύπο. Μαζί θα αποτελέσουν μάλλον ένα από τα πιο talk of the town ζευγάρια. Ο λόγος για την Κένταλ Τζένερ και τον Τζέικομπ Ελόρντι, οι οποίοι έχουν έρθει αρκετά κοντά το τελευταίο διάστημα.

Το μουσικό φεστιβάλ Coachella φαίνεται πως συνέβαλε στο να γνωριστούν και να αποκτήσουν μια πιο στενή επαφή, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στα ξένα μέσα. Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι εθεάθησαν αρκετές φορές στους ίδιους χώρους, με την παρουσία τους στο ίδιο after party να ενισχύει τα σενάρια, που τους θέλουν να είναι κάτι παραπάνω από δύο απλοί γνωστοί.

Τι συμβαίνει ανάμεσα στην Κένταλ Τζένερ και τον Τζέικομπ Ελόρντι;

Σύμφωνα με μάρτυρες που βρίσκονταν, επίσης, στο after party, η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί μεταξύ τους, με τις τρυφερές κινήσεις να τραβούν τα βλέμματα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει κυκλοφορήσει φωτογραφικό υλικό που να επιβεβαιώνει τα τρυφερά τετ-α-τετ του φημολογούμενου ζευγαριού.

Festival fling?! Kendall Jenner and Jacob Elordi were spotted getting very cozy at Justin Bieber's afterparty following his Coachella performance on Saturday...👀



According to Deuxmoi, the two were making out and "all over each other"💋 pic.twitter.com/9DSrhtQSRg — Splash News (@SplashNews) April 13, 2026

Να σημειωθεί, πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τα ονόματα της Κένταλ Τζένερ και του Τζέικομπ Ελόρντι γράφονται δίπλα - δίπλα. Τον περασμένο Μάρτιο, η συνάντησή τους στο πάρτι του Vanity Fair δεν είχε περάσει απαρατήρητη από τους υπόλοιπους καλεσμένους, ωστόσο τότε κανείς δεν υποπτεύθηκε πως ίσως να μιλάμε για το νέο ζευγάρι της showbiz.

Να θυμίσουμε, πως η Κένταλ Τζένερ υπήρξε ζευγάρι με τον Bad Bunny, με τη σχέση τους να έχει πολλά on και off μέχρι την οριστική ρήξη, ενώ ο Τζέικομπ Ελόρντι ήταν ζευγάρι με την Όλιβια Τζέιντ, από την οποία χώρισε στα τέλη του 2025.