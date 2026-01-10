Η Κένταλ Τζένερ καταγγέλλει τις «επικίνδυνες» εικασίες του TikTok - «Δεν έχω κάνει ποτέ πλαστική»

Η Κένταλ Τζένερ διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έχει κάνει πλαστική χειρουργική και μιλά για τις επικίνδυνες εικασίες γιατρών και χρηστών στα social media.

Η Κένταλ Τζένερ αποφάσισε να βάλει ένα τέλος σε ένα από τα πιο επίμονα και πολυσυζητημένα θέματα που τη συνοδεύουν εδώ και χρόνια: τις φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων στο πρόσωπό της. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast «In Your Dreams with Owen Thiele», το 30χρονο supermodel μίλησε ανοιχτά και με έντονο ύφος για τις εικασίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει υποβληθεί ποτέ σε πλαστική χειρουργική επέμβαση.

«Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος στο διαδίκτυο που πιστεύει ότι έχω υποβληθεί σε πλήρη ανακατασκευή του προσώπου μου», είπε. «Δεν είμαι εδώ για να πείσω κανέναν, αλλά για να πω την αλήθεια: δεν έχω κάνει ποτέ πλαστική — ούτε στο πρόσωπο, ούτε πουθενά αλλού».

Η Τζένερ παραδέχτηκε ωστόσο ότι έχει κάνει δύο ήπιες αισθητικές παρεμβάσεις: το λεγόμενο baby Botox στο μέτωπο και θεραπείες PRP (Platelet-Rich Plasma), μια μέθοδο αναζωογόνησης του δέρματος που χρησιμοποιεί το ίδιο το αίμα του ασθενούς. Όπως τόνισε, εκεί σταματούν και οι όποιες παρεμβάσεις της. Μάλιστα, για το Botox είπε ότι δεν της άρεσε ιδιαίτερα και ότι προτιμά την πιο φυσική κίνηση του προσώπου της, ειδικά στα φρύδια της, τα οποία – όπως εξήγησε – είναι χαμηλά και ίσια, δίνοντας ιδιαίτερη έκφραση στο βλέμμα της.

Αυτό που την εξόργισε περισσότερο, όμως, δεν είναι απλώς τα σχόλια των χρηστών, αλλά τα βίντεο που κυκλοφορούν στο TikTok και το Instagram από επαγγελματίες γιατρούς, οι οποίοι, όπως λέει, αναλύουν το πρόσωπό της και «διαγιγνώσκουν» επεμβάσεις που ποτέ δεν έγιναν. «Πιστεύω ότι αυτό που κάνουν είναι πραγματικά επιζήμιο», δήλωσε. «Το έχω δει να συμβαίνει και σε φίλους μου που δεν έχουν κάνει τίποτα. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει πολύ τους νέους ανθρώπους, που σκέφτονται ότι πρέπει να κάνουν κάτι για να μοιάσουν έτσι».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επίμονες φήμες για ρινοπλαστική, παραδεχόμενη ότι ακόμα και η ίδια, κοιτώντας παλιές φωτογραφίες της, μπορεί να καταλάβει γιατί κάποιοι το πιστεύουν. Η δική της εξήγηση, όμως, είναι διαφορετική: η θεραπεία με Accutane για την ακμή στην εφηβεία της, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το πρόσωπό της άλλαξε φυσιολογικά καθώς μεγάλωνε. «Ορκίζομαι στον Θεό ότι δεν έχω κάνει ποτέ πλαστική στη μύτη μου. Την αγαπώ όπως είναι», είπε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση έρχεται σε μια περίοδο που η οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ είναι πιο ανοιχτή από ποτέ για τις αισθητικές παρεμβάσεις. Η μητέρα της, Κρις Τζένερ, έχει παραδεχτεί ότι έκανε δεύτερο λίφτινγκ, η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε δημόσια τις λεπτομέρειες της αυξητικής στήθους της, ενώ η Κιμ Καρντάσιαν και η Κλόε Καρντάσιαν έχουν μιλήσει ανοιχτά για Botox, fillers και άλλες θεραπείες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ειλικρίνειας, η επιμονή της Κένταλ ότι έχει κρατήσει το πρόσωπό της σχεδόν ανέπαφο ξεχωρίζει — είτε πείθει τους σκεπτικιστές είτε όχι. Για την ίδια, πάντως, το ζήτημα δεν είναι μόνο προσωπικό: είναι και μια προειδοποίηση για το πώς η κουλτούρα των social media μπορεί να επηρεάσει επικίνδυνα την εικόνα σώματος και τις επιλογές των νέων ανθρώπων.