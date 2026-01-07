Η Κένταλ Τζένερ είναι η νέα πρέσβειρα αρωμάτων της Emporio Armani

Θα πρωταγωνιστήσει στη νέα καμπάνια του αρώματος Power of You Eau de Parfum

Η Emporio Armani ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Κένταλ Τζένερ, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο της νέας παγκόσμιας πρέσβειρας αρωμάτων του οίκου και, όπως αναφέρεται στο The Fashion Network, θα πρωταγωνιστήσει στη νέα καμπάνια του αρώματος Power of You Eau de Parfum, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2026.

Η Κένταλ Τζένερ δήλωσε ενθουσιασμένη για τη νέα αυτή συνεργασία, τονίζοντας ότι η ένταξή της στην οικογένεια της Emporio Armani ήταν μια αυτονόητη επιλογή. «Πάντα αγαπούσα το πώς η Emporio Armani σε ενδυναμώνει να είσαι ο εαυτός σου. Το Power of You είναι “πλούσιο” και βαθιά αισθησιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κένταλ Τζένερ αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της παγκόσμιας μόδας. Από το ντεμπούτο της στις πασαρέλες το 2014, έχει καθιερωθεί ως κορυφαίο μοντέλο, με εμφανίσεις στα εξώφυλλα σημαντικών περιοδικών όπως Vogue και Harper’s Bazaar, αλλά και συνεργασίες με τους μεγαλύτερους οίκους υψηλής ραπτικής και prêt-à-porter.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Κένταλ Τζένερ προστίθεται σε μια εντυπωσιακή λίστα πρεσβευτών της Emporio Armani, που στο παρελθόν έχει περιλάβει κορυφαίους ηθοποιούς, μοντέλα και καλλιτέχνες, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαχρονική σύνδεση του οίκου με τη σύγχρονη κομψότητα και τη διεθνή λάμψη.