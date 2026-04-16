Συνελήφθη ηθοποιός από το “Hunger Games” - Κατηγορείται για πρόθεση δολοφονίας

Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τις ταινίες “Hunger Games” βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών.

Ο Ίθαν Τζέιμισον - ο πρωταγωνιστής των «The Hunger Games» - συνελήφθη για φερόμενη επίθεση σε τρεις άνδρες με θανατηφόρο όπλο και πρόθεση να σκοτώσει, σύμφωνα με το Page Six. Ο ηθοποιός βρισκόταν στην πόλη Ράλεϊ στη Βόρεια Καρολίνα, όταν επιτέθηκε στους εν λόγω άνδρες με ένα ημιαυτόματο όπλο, όπως ανέφερε σε δημοσίευση του TMZ την Τρίτη 14/4. Ο ίδιος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να δώσει κατάθεση.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ίθαν Τζέιμισον απασχολεί τις αρχές. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν με την κατηγορία της αντίστασης σε δημόσιο λειτουργό - αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε στις 26 Μαρτίου. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, ο 27χρονος ηθοποιός καλείται ξανά να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Ποιος είναι ο Ίθαν Τζέιμισον

Ο Ίθαν Τζέιμισον ξεκίνησε την καριέρα του το 2009, κερδίζοντας ένα guest ρόλο στην ταινία «One Tree Hill». Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Rusty Bucket Kids: Lincoln, Journey to 16» το 2010, ενώ συμμετείχε και σε ένα επεισόδιο του «Justified» τπ 2013. Παράλληλα, είχε σημαντικό ρόλο στις ταινίες των «Hunger Games» που κυκλοφορησαν το 2012 και το 2013, ενώ το 2023 είχε έναν ρόλο στην ταινία μυστηρίου «Five Nights at Freddy's».

Πίσω στην περίοδο των «Hunger Games», ο Ίθαν Τζέιμισον είχε εκφράσει δημόσια την έκπληξή του για το μέγεθος της επιτυχίας των ταινιών, λέγοντας πως δεν περίμενε να έχουν αυτή την απήχηση. Αργότερα, ο ίδιος είχε αποκαλύψει πως δεν επιθυμεί να είναι ένας ηθοποιός πλήρους απασχόλησης, αλλά ένας κανονικός άνθρωπος με μια φυσιολογική καθημερινότητα.

