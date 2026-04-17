Ιστορικό ρεκόρ για τη Ριάνα: Είναι η πρώτη γυναίκα με πάνω από 200 εκατομμύρια πωλήσεις singles

Η 38χρονη καλλιτέχνιδα επιβεβαιώνει πως η επιτυχία της δεν έχει ταβάνι - κι ας έχει να κυκλοφορήσει νέο single εδώ και μια δεκαετία.

Η Ριάνα είναι αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη superstar της γενιάς της! Καθώς ο χρόνος κυλά, η ίδια δεν σταματά να αποδεικνύει γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Μόλις στα 38 χρόνια της, έχει χτίσει μια καριέρα που μετρά πάνω από δύο δεκαετίες και... είναι ασταμάτητη. Το pop είδωλο καταφέρνει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο ακόμη και σε περιόδους καλλιτεχνικής αποχής, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία της δεν εξαρτάται από τη συχνότητα των κυκλοφοριών της, αλλά από τη δυναμική που έχει χτίσει με το κοινό της.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες καταμετρήσεις της Recording Industry Association of America, η Ριάνα έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που ξεπέρασε τις 200 εκατομμύρια πιστοποιημένες πωλήσεις singles στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για ένα ιστορικό επίτευγμα που την τοποθετεί ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας - ανεξαρτήτως φύλου.

Κάπου εδώ να σημειώσουμε, πως η τελευταία ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της ήταν το ANTI, το οποίο κυκλοφόρησε το 2016 και μέχρι σήμερα θεωρείται σημείο αναφοράς για την πορεία της. Από τότε, η Ριάνα κάνει επιλεκτικές κινήσεις, συμμετέχοντας σε projects που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, όπως το τραγούδι Lift Me Up για την ταινία Black Panther: Wakanda Forever.

Παρά την αποχή της από τις μουσικές κυκλοφορίες, η Ριάνα παραμένει σταθερά στο προσκήνιο, τόσο για τη μουσική της όσο και για τις επιχειρηματικές κινήσεις της, καθώς διαθέτει πολύ επιτυχημένες εταιρείες τόσο στον χώρο της ομορφιάς όσο και στον χώρο των εσωρούχων. Το κοινό της εξακολουθεί να στηρίζει κάθε της βήμα, ενώ τα τραγούδια της διατηρούν μια εντυπωσιακή δυναμική στις πλατφόρμες streaming, αποδεικνύοντας ότι η απήχησή της δεν φθίνει με τον χρόνο.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, η προσμονή για το επόμενο μουσικό βήμα μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Η ίδια έχει αφήσει να εννοηθεί μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις της, πως το νέο άλμπουμ της δεν θα ακολουθεί συμβατικά μονοπάτια, αλλά θα αντικατοπτρίζει την προσωπική εξέλιξη και τη δημιουργική ωριμότητά της.

Κι αν μας ρωτάς, η επιστροφή της θα αποτελέσει ιστορικό γεγονός, που θα προκαλέσει αίσθηση στη μουσική βιομηχανία. Ανυπομονούμε!

