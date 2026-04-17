Ανησυχία για την Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Νοσηλεύεται από τέλη Μαρτίου

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που δίνει εδώ και περίπου μια πενταετία με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Η ηθοποιός διαγνώστηκε το 2021 με πολλαπλή σκλήρυνση και έκτοτε δίνει τον δικό της αγώνα, παλεύοντας καθημερινά με τα συμπτώματα. Παρά τις πρακτικές δυσκολίες και τα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αντιμετωπίζει με θάρρος και γενναιότητα την ασθένεια.

Όπως διαβάζουμε στο Page Six, η ηθοποιός, τις τελευταίες εβδομάδες, νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική του Λος Άντζελες, χωρίς, ωστόσο, να έχει διευκρινιστεί αν η εισαγωγή της στο νοσοκομείο σχετίζεται με την σκλήρυνση κατά πλάκας ή με κάποια άλλη πάθηση. Η δυσάρεστη είδηση γνωστοποιήθηκε από δημοσίευμα του TMZ, το οποίο αναφέρει πως η Κριστίνα Άπλγκεϊτ βρίσκεται στο νοσοκομείο από τα τέλη Μαρτίου.

Ανησυχία για την κατάσταση υγείας της Κριστίνα Άπλγκεϊτ

Εκπρόσωπος της ηθοποιού απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, δηλώνοντας: «Δεν έχω κάποιο σχόλιο σχετικά με το αν βρίσκεται στο νοσοκομείο ή για τις ιατρικές θεραπείες που λαμβάνει. Έχει ένα μακρύ ιστορικό περίπλοκων ιατρικών καταστάσεων, για τις οποίες έχει μιλήσει με αξιοσημείωτη ειλικρίνεια, όπως φαίνεται στα απομνημονεύματά της και στο podcast της».

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ είχε αναφερθεί δημόσια στην κατάστασή της, λέγοντας πως είναι καθηλωμένη στο κρεβάτι εξαιτίας του έντονου και ακατάπαυστου πόνου που νιώθει. Πριν από περίπου έναν χρόνο, η ηθοποιός είχε μοιραστεί μέσω του podcast της, πως αδυνατεί πλέον να ανταπεξέλθει σε απλά πράγματα της καθημερινότητας, όπως να κάνει μόνη της μπάνιο, διότι δεν μπορεί να σταθεί όρθια στο ντους.

Η είδηση της νοσηλείας της έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους fans της, διότι εκτός από την σκλήρυνση κατά πλάκας, η ίδια είχε αποκαλύψει πριν από μερικούς μήνες ότι πάσχει από κατάθλιψη.