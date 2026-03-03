Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ κακοποιήθηκε από νταντά όταν ήταν 5 ετών: «Ένιωθα άρρωστη, φοβισμένη και λυπημένη»

Η ηθοποιός του «Dead to Me» πρόκειται να αποκαλύψει τα πάντα στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο και αναφέρει λεπτομερώς ότι θέλει και άλλοι άνθρωποι που περνούν τα ίδια με εκείνη, να νιώθουν «λιγότερο μόνοι»

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μίλησε ειλικρινά για τα ταραχώδη παιδικά της χρόνια και τα νεανικά της χρόνια σε μια συνέντευξη στο «Good Morning America» και ξέσπασε σε κλάματα καθώς μοιράστηκε πληροφορίες για τις προσωπικές της μάχες, για τις οποίες μιλάει στα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Εσύ με τα θλιμμένα μάτια» (Υou With the Sad Eyes).

Η ηθοποιός του «Dead to Me» πρόκειται να αποκαλύψει τα πάντα στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου, σήμερα δηλαδή, και ανέφερε λεπτομερώς ότι ήθελε και άλλοι που περνούν το ίδιο πράγμα να νιώθουν «λιγότερο μόνοι». «Πέρασα πολύ καιρό στη διαδικασία, σχεδόν σε όλη μου τη ζωή, να μιλάω με τους φίλους μου ή τους θεραπευτές μου ή οτιδήποτε άλλο, και μου λένε ότι πρέπει να τα γράψω αυτά που έχω ζήσει. Και εγώ απαντώ, "Λοιπόν, το κάνω". Έχω τα ημερολόγιά μου», μοιράστηκε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ για τα απομνημονεύματά της στην εκπομπή.

Στη συνέντευξή της, η ίδια αποκάλυψε ότι το βιβλίο με τα απομνημονεύματα περιείχε λεπτομέρειες από προηγούμενες εμπειρίες κακοποίησης που είχε, συμπεριλαμβανομένης μιας κακοποιητικής σχέσης στα νεανικά της χρόνια. «Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν κακοποιηθεί», είπε καθώς δάκρυα έτρεχαν στα μάτια της. «Έχω ζήσει πολύ δύσκολες στιγμές». Συνέχισε εξηγώντας γιατί ήταν τόσο δύσκολο γι' αυτήν να αφήσει την κακοποιητική της σχέση.

«Σου λένε ένα ψέμα. Και κάποια στιγμή, απλά είτε φοβάσαι τόσο πολύ είτε απλώς το πιστεύεις, ότι δεν είσαι αρκετά άξιος για κανένα άλλο είδος αγάπης».

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ κακοποιήθηκε σεξουαλικά για πρώτη φορά από μια νταντά όταν ήταν 5 ετών. Από τότε, όπως περιέγραψε η ίδια, δεν νιώθει άνετα να την αγγίζουν. Και σήμερα, ελπίζει «ότι κάποιο κορίτσι ή αγόρι ή οποιοσδήποτε έχει υποστεί κακοποίηση ή ξυλοδαρμό ή οτιδήποτε έχω περάσει εγώ μπορεί να πει: “Θεέ μου, εντάξει. Θα γίνω καλά”». Γι΄αυτό και θέλει να μοιραστεί την ιστορία της, για να βοηθήσει και άλλους να κατανοήσουν τις αποχρώσεις της κακοποίησης.

Η μάχη της Κριστίνα Άπλγκεϊτ με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η ζωή της δεν ήταν ποτέ εύκολη. Το 2021 διαγνώσθηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας. Η σκλήρυνση κατά πλάκας προσβάλλει το νευρικό σύστημα και επιβραδύνει τις λειτουργίες του οργανισμού – το αναπνευστικό σύστημα, τα όργανα, τα πάντα. «Μερικοί από εμάς που πάσχουμε από σκλήρυνση κατά πλάκας υποφέρουμε από έντονο πόνο, άλλοι όχι. Εγώ υποφέρω πολύ», τονίζει η ίδια.

Σε ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματά της που διαβάζουμε στον Guardian, γράφει: «Όταν ξυπνάω, συχνά δεν μπορώ να κουνήσω το χέρι μου αρκετά ώστε να πιάσω το ποτήρι με το νερό δίπλα στο κρεβάτι μου ή το τηλέφωνό μου από το φορτιστή. Κάθε έξι μήνες κάνω ενέσεις για να επιβραδύνω την εξέλιξη της νόσου, αλλά αυτές οι ενέσεις σκοτώνουν όλα τα Β κύτταρα μου [ένας τύπος λευκών αιμοσφαιρίων που παράγουν αντισώματα], με αποτέλεσμα να είμαι επιρρεπής σε λοιμώξεις».

Μία από τις χειρότερες παρενέργειες της ασθένειας είναι η εξάντληση, συνεχίζει. «Νιώθω σαν να έχω περάσει τρεις μέρες χωρίς ύπνο – και έτσι νιώθω ακόμα και μετά από έναν καλό ύπνο. Γι' αυτό περνάω όλο το χρόνο μου στο κρεβάτι, αγκαλιασμένη με το θερμοφόρα μου. Λόγω της διάγνωσης και των συμπτωμάτων που αντιμετωπίζω, δεν με νοιάζει πια τι λέω ή πώς φαίνομαι ή πώς αισθάνονται οι άλλοι». Η Κριστίνα δεν έχει πια υπομονή για ανοησίες, για πράγματα που είναι άσκοπα ή απλώς «δεν χρειάζονται». «Και δεν είναι μόνο επειδή δεν εργάζομαι πια. Είναι κάτι πιο βαθύ. Έχω γίνει ένας πύραυλος ειλικρίνειας. Όταν η φυσική σου κατάσταση επιδεινώνεται και η ζωή σου συρρικνώνεται στο μέγεθος ενός king size κρεβατιού, ξαφνικά όλα τα πράγματα που θεωρούσες σημαντικά αλλάζουν επίσης. Η αλήθεια ξεκαθαρίζει, σαν ο φακός μιας κάμερας που εστιάζει αργά».