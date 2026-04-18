Ζόε Σαλντάνα, η πιο επιτυχημένη εμπορικά ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά: “Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να γκρεμίσεις ένα ταβάνι”

Η Ζόε Σαλντάνα φωτογραφίζεται για το τεύχος Απριλίου του “TIME”, ξεδιπλώνοντας κάθε πτυχή της προσωπικότητάς της. Μπορεί για τον κόσμο να αποτελεί την ηθοποιό με τα μεγαλύτερα έσοδα από τις ταινίες της, όμως για τα τρία παιδιά της είναι απλώς η μαμά τους.

Η Ζόε Σαλντάνα εισήλθε στη βιομηχανία της υποκριτικής «αθόρυβα», αναλαμβάνοντας δεύτερους ρόλους, πίσω από λαμπερά αστέρια, όπως ήταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Έχοντας πίστη στις δυνατότητές της και μη χάνοντας ποτέ τη δίψα της για γνώση, εξέλιξη και αυτοβελτίωση κατάφερε να καθιερωθεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της. Οι διακρίσεις, όμως, δεν σταματούν εκεί, αφού κατέρριψε ακόμα ένα ιστορικό ρεκόρ και έγινε η πιο επιτυχημένη εμπορικά ηθοποιός του κινηματογραφικού κόσμου, εκτοπίζοντας τη Σκάρλετ Γιόχανσον από την πρώτη στη δεύτερη θέση. Συνολικά, τα έσοδα από τις ταινίες της υπολογίζονται περίπου στα 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Για τη Ζόε 25 και 30 χρόνια πριν, αυτό θα μπορούσε να είναι ακατόρθωτο, για τη Ζόε σήμερα, όμως, αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της, ανταμοιβή της σκληρής δουλειάς και προσωπική δικαίωση.

Η 46χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού TIME στο τεύχος Απριλίου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας για την αδιαμφισβήτητη επιτυχία της, την καριέρα της, τη μητρότητα, τα παιδιά, αλλά και τον σύζυγό της. Μπορεί σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης να παρακολουθεί τη δουλειά της στη μεγάλη οθόνη, ωστόσο τα παιδιά της αρνούνται να δουν τις ταινίες, γιατί - όπως παραδέχεται - δεν τους αρέσει η βία, γεγονός, ωστόσο που την κάνει ιδιαίτερα υπερήφανη. Ούσα απόλυτα συνειδητοποιημένη για τα δεδομένα που επικρατούν τώρα στην καθημερινότητά της, η Ζόε Σαλντάνα ξεδίπλωσε τις σκέψεις της, χωρίς φίλτρα και υπερβολές.

Η Ζόε Σαλντάνα δεν θεωρεί τίποτα απ’ όσα ζει σήμερα δεδομένο

Μπορεί τα παιδιά της να τη σαμποτάρουν, υποστηρίζοντας πως απολαμβάνει να κάνει επίδειξη δύναμης, ωστόσο ο σύζυγός της, Marco Perego, αποτελεί τον πιο ένθερμο υποστηρικτή της. «Ο σύζυγός μου είναι αυτός που με απογειώνει, λέγοντάς μου πράγματα όπως “είσαι καταπληκτική, είσαι όμορφη”. Από την άλλη, τα παιδιά μας δεν με αντέχουν. Μην παρεξηγηθώ, είναι υπερήφανα για μένα, αλλά δεν βλέπουν τίποτα απ' όσα έχω παίξει. Είναι ό,τι πιο ταπεινωτικό υπάρχει». Μάλιστα, ο σύζυγός της, ήταν εκείνος που την περίοδο της κυκλοφορίας του Avatar την ενημέρωνε κάθε πρωί για τις εισπράξεις και την εμπορική πορεία της.

Αν για κάτι είναι χαρούμενη με τον εαυτό της, είναι για το γεγονός ότι δεν του επέτρεψε ποτέ να επηρεαστεί από τις απόψεις και τον θόρυβο των ανθρώπων γύρω της. «Το να μην επηρεάζομαι από την υπερβολή και τις απόψεις των άλλων με έχει βοηθήσει πολύ», παραδέχεται. Όσον αφορά τη νίκη Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Emilia Pérez, αλλά και το ότι κατέχει τον τίτλο της εμπορικότερης ηθοποιού της γενιάς της, η ίδια δηλώνει πως «έίναι διαφορετικό, γιατί είμαι γυναίκα. Είμαι μια υπερήφανη μαύρη γυναίκα. Είμαι κόρη μεταναστών. Άνθρωποι σαν κι εμένα δεν φαντάζονται καν ότι μπορούν να καταρρίψουν ένα ρεκόρ. Γνωρίζω ότι αυτό δεν πρόκειται να διαρκέσει για πάντα. Είναι μόνο για τώρα - μέχρι, ξέρεις, να έρθει η Σκάρλετ Γιόχανσον και να το ξεπεράσει ξανά. Όσο είναι η Σκάρλετ ή κάποια άλλη γυναίκα, θα είμαι χαρούμενη. Και αν είναι μια μαύρη γυναίκα, θα είμαι ακόμη πιο χαρούμενη, γιατί ξέρω πόσο πιο δύσκολο είναι να γκρεμίσεις ένα “ταβάνι”».

Η Ζόε Σαλντάνα έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους πιο επιτυχημένους άνδρες σκηνοθέτες και ηθοποιούς της βιομηχανίας της υποκριτικής. Σε αρκετές δουλειές, η ίδια αποτελούσε τη μοναδική γυναίκα ανάμεσα σε ένα cast και μια παραγωγή γεμάτα άνδρες. Στην αρχή, αντιμετώπιζε αυτή τη συνθήκη ως μια μορφή επανάστασης, ωστόσο γρήγορα κατάλαβε, πως για να αλλάξει πορεία, πρέπει να αναθεωρήσει για τις επιλογές της. «Μεγάλωσα σε ένα μητριαρχικό περιβάλλον. Είμαι μία από τρεις αδελφές - η μεσαία - και μάθαμε να εκτιμάμε η μία την άλλη, στηρίζοντας η μία την άλλη. Αυτή είναι η βάση μου. Χρειάστηκε να απομακρυνθώ από αυτό, για να μπορέσω να είμαι ανεξάρτητη», αναφέρει.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός κάνει μια ειδική αναφορά στις γυναίκες που ζουν, κάνουν καριέρα και μεγαλώνουν τα παιδιά τους στον δυτικό κόσμο, τονίζοντας πόσο τυχερές και ευνοημένες είναι για όσα θεωρούν δεδομένα. «Υπάρχουν γυναίκες που γεννούν και παρ’ όλα αυτά πρέπει να πάνε να μαζεύουν καλλιέργειες άλλων και να δουλεύουν στα χωράφια. Υπάρχουν γυναίκες που γεννούν εν μέσω του πολέμου στη Γάζα. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα», υπογραμμίζει.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ποτέ πόσο προνομιούχοι είμαστε στον δυτικό κόσμο, και ότι κάποιες από εμάς έχουμε την επιλογή να γεννήσουμε και είτε να επιστρέψουμε στη δουλειά, αν το θέλουμε, είτε όχι. Οι υπόλοιπες γυναίκες στον κόσμο δεν έχουν καμία επιλογή πέρα από το να επιβιώσουν και να προσπαθήσουν να προστατεύσουν τη ζωή που φέρνουν στον κόσμο - από μια σφαίρα, από μια βόμβα, από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, ενώ μαζεύουν αβοκάντο σε κάποιο χωράφι».

Κλείνοντας, η Ζόε Σαλντάνα αναφέρθηκε στη δύναμη του «εγώ», εξηγώντας πώς ακριβώς το αντιμετωπίζει στο μυαλό και τη ζωή της, αλλά και τα όρια που το περιβάλλουν. «Το εγώ είναι σαν τη χοληστερίνη. Υπάρχει η “καλή” και η “κακή” χοληστερίνη. Κανένας καλλιτέχνης δεν δημιουργεί χωρίς εγώ. Το εγώ είναι αυτό που σε κάνει να θέλεις να μοιραστείς, αυτό που σου δίνει την αυτοπεποίθηση να το μοιραστείς με το ευρύ κοινό. Αναγνωρίζοντας το εγώ μας, μπορούμε και να το κρατάμε υπό έλεγχο».