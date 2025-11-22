Ζόε Σαλντάνα: Αιθέρια, δυναμική και τολμηρή στο νέο εξώφυλλο της Vogue Mexico - «Το σώμα μου είναι ένα γλυπτό που συνεχίζω να σμιλεύω»

Η Ζόε Σαλντάνα μαγεύει με το διαφανές φόρεμα και τις χορευτικές πόζες στη Vogue Mexico, εκφράζοντας την εσωτερική αυτοπεποίθησή της.

Η Ζόε Σαλντάνα, η πολυβραβευμένη πρωταγωνίστρια της ταινίας «Emilia Pérez», δίνει νέα πνοή στην έννοια του αιθέριου στιλ με το εντυπωσιακό φωτογραφικό αφιέρωμα της Vogue Mexico Δεκεμβρίου 2025. Ποζάροντας μπροστά στον φακό σε μια σειρά από ασπρόμαυρες και έγχρωμες λήψεις, η Σαλντάνα αναδεικνύει το γυμνασμένο σώμα και το ελεύθερο πνεύμα της, αποδεικνύοντας πως η μόδα είναι συνυφασμένη με την προσωπική της αυτοπεποίθηση και την καλλιτεχνική έκφραση.​

Οι φωτογραφίες, με κεντρικό θέμα τον χορό και την κίνηση, αποδεικνύουν την αγάπη της ηθοποιού για το σώμα της και την τέχνη της αυτοέκφρασης. Η ίδια δημοσίευσε παράλληλα στο Instagram ένα βίντεο από τα γυρίσματα, χορεύοντας και αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη φυσική της χάρη και ζωντάνια.

IG @diegobendezu

Στο υπόλοιπο editorial, η Ζόε Σαλντάνα πειραματίζεται με μικροσκοπικά φορέματα από μετάξι και δαντέλα του Saint Laurent, συνδυασμένα με παλτό και σατέν γόβες, αλλά και με ένα πολυτελές μωβ παντελόνι και υπερμεγέθη σκουλαρίκια με κεράσια, επίσης από τον φημισμένο γαλλικό οίκο. Σε άλλες λήψεις, εντυπωσιάζει με μαύρο-μπλε κορμάκι και μεταλλικά στιλέτο τακούνια, καθώς και με μια μαύρη μπλούζα και κόκκινη μίνι φούστα με δαντέλα.

Η ίδια η ηθοποιός έχει επανειλημμένα εκφράσει δημόσια πως το στιλ της αποτελεί αντανάκλαση της εσωτερικής της εξέλιξης. Όπως αποκαλύπτει, στα νεανικά της χρόνια ήταν πιο τολμηρή και περιεργαζόταν τολμηρά looks, ενώ πλέον επιλέγει ρούχα που αντικατοπτρίζουν ποια πραγματικά θέλει να είναι και πώς νιώθει άνετα στο σώμα της.

«Το σώμα μου είναι ένα γλυπτό που συνεχίζω να σμιλεύω και να διαμορφώνω», λέει χαρακτηριστικά.

«Σήμερα μαθαίνω να στηρίζω το σώμα μου και να του δίνω χώρο για να εξελιχθεί». Επισημαίνει επίσης τη σημασία της αυτοφροντίδας καθώς μεγαλώνει, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες και την ευελιξία του σώματος.

Η νέα αυτή φωτογράφιση στη Vogue Mexico αποτυπώνει την ωριμότητα, το δυναμισμό και τη διαρκή μεταμόρφωση της Ζόε Σαλντάνα, συνδέοντάς την με τη χαρά του χορού, την ελευθερία της κίνησης και τη διαρκή αναζήτηση ομορφιάς μέσα από μόδα και προσωπική ενδυνάμωση.