Πέδρο Πασκάλ: Πώς από ένα αστείο mail, κατέληξε να χορεύει στο Super Bowl

Ο ηθοποιός αποκάλυψε όλη την ιστορία πίσω από την πολυσυζυτημένη εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl.

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν περίμενε απλώς μια πρόσκληση για να συμμετάσχει στο ημίχρονο του Super Bowl – την αναζήτησε ο ίδιος. Σε συνέντευξή του στο fantasticman.com, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως πήρε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με την ομάδα του Bad Bunny, εκφράζοντας την επιθυμία του να συμμετάσχει «με οποιονδήποτε τρόπο», ακόμη και σε έναν ταπεινό ρόλο.

«Ήθελα να είμαι μέρος αυτού, έστω και ως εθελοντής, ακόμα και να σερβίρω καφέ αν χρειαζόταν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, τον ενέπνεε όχι μόνο η μουσική του Bad Bunny, αλλά και η πολιτισμική του επιρροή, την οποία περιέγραψε ως μοναδική στον σύγχρονο χώρο της ψυχαγωγίας.

Ωστόσο, η απάντηση δεν ήρθε άμεσα. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της νέας ταινίας του, «Behemoth», ο Πασκάλ αποφάσισε να επανέλθει πιο… δημιουργικά, στέλνοντας ένα email με μια χιουμοριστική selfie. Η ανταπόκριση ήταν άμεση: μέσα σε 25 λεπτά δέχτηκε τηλεφώνημα που τον καλούσε να συμμετάσχει στο σόου.

Η εμπειρία, ωστόσο, έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη. Όπως περιέγραψε, ενώ παρακολουθούσε τον αγώνα από τις εξέδρες, μεταφέρθηκε ξαφνικά στα παρασκήνια, όπου συνάντησε μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής. Εκεί του ανακοινώθηκε ότι όχι μόνο θα εμφανιστεί στη σκηνή, αλλά… θα χορεύει.

«Κατάλαβα την τελευταία στιγμή τι επρόκειτο να συμβεί. Σκέφτηκα: “Θεέ μου, θα είμαι μέσα στην Casita”», είπε, εξηγώντας γιατί φαινόταν εμφανώς σαστισμένος κατά την εμφάνισή του.

Πέρα από το περιστατικό, ο Πασκάλ μίλησε και για την ιδιαίτερη πορεία της καριέρας του, η οποία γνώρισε ευρεία αναγνώριση σε πιο ώριμη ηλικία σε σύγκριση με άλλους ηθοποιούς. Όπως σημείωσε, αυτή η καθυστέρηση είχε και θετικά στοιχεία, καθώς του επέτρεψε να διαμορφώσει την προσωπικότητά του πριν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

«Ήμουν ήδη “έτοιμος”, είχα ωριμάσει ως άνθρωπος πριν έρθει η μεγάλη αναγνωρισιμότητα», ανέφερε, θυμίζοντας ότι ήταν 38 ετών όταν έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο “Game of Thrones”.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα του βήματα, όταν εργαζόταν ως σερβιτόρος και μπάρμαν στη Νέα Υόρκη για να τα βγάλει πέρα. «Ήταν μια περίοδος που ζούσα από μισθό σε μισθό», είπε, τονίζοντας ότι συχνά βασιζόταν στην υποστήριξη φίλων και της οικογένειάς του.

Στη συνέντευξη δεν έλειψαν και πιο προσωπικές αναφορές, όπως η χαρακτηριστική του εμφάνιση με μουστάκι, την οποία υιοθέτησε αρχικά για ρόλους, αλλά διατήρησε ως μέρος της εικόνας του.

Τέλος, ο Πασκάλ μίλησε για τη δημόσια στάση του σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί επιλογή τη σιωπή. «Η σιωπή είναι πιο δύσκολη», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης και της υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων.