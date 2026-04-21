Η Cher ανακάλυψε πως έχει εγγονή, 14 χρόνια μετά τη γέννησή της

Η Κέιτι Έντουαρντς διατηρούσε σχέση με τον Ελάιτζα Μπλου Άλμαν το 2010 και την ίδια χρονιά γεννήθηκε η κόρη τους.

Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η Cher. Η 79χρονη ηθοποιός ενημερώθηκε πρόσφατα πως έχει μια εγγονή - η οποία βρίσκεται πλέον στην εφηβεία - την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε η ίδια, αλλά όχι ο γιος της, Ελάιτζα Μπλου Άλμαν. Το πρώην μοντέλο, Κέιτι Έντουαρντς, υποστήριξε σε συνέντευξή της, πως το 2010 διατηρούσε σχέση μαζί του και, μάλιστα, την ίδια χρονιά γεννήθηκε και η κόρη τους.

Η Κέιτι Έντουαρντς παραχώρησε συνέντευξη στην αμερικανική εφημερίδα Sun, λέγοντας πως «η Cher επικοινώνησε μαζί μου τον περασμένο Ιούνιο και με ρώτησε αν ήταν αλήθεια, οπότε έπρεπε να το παραδεχτώ». Η ίδια ανέφερε πως η τραγουδίστρια είχε ακούσει πρώτη φορά για το παιδί το 2021, όταν ο Άλμαν είχε πάρει υπερβολική δόση, αλλά θεώρησε ότι επρόκειτο για «παραλογισμούς». Να, που τελικά δεν ήταν.

Η Cher ανακάλυψε πως έχει εγγονή πριν από δύο χρόνια

Παράλληλα, αποκάλυψε ποια ήταν η αντίδραση της Cher, η οποία ενημερώθηκε για την ύπαρξη της εγγονής της το 2025. «Όταν άκουσε τα νέα, έμεινε άφωνη», δήλωσε. «Η Cher είπε στην οικογένειά της “επιτέλους έγινε γιαγιά”», σχολίασε πηγή. Η Κέιτι Έντουαρντς αναφέρθηκε στη γνωριμία και τη σχέση της με τον Ελάιτζα Μπλου Άλμαν, αποκαλύπτοντας πως «ήξερε από την πρώτη ημέρα για την κόρη της, αλλά δεν ήθελε να γίνει γονιός. Ερχόταν κάθε δύο χρόνια να τη δει και έλεγε απλώς ένα γεια».

Το πρώην μοντέλο είχε αφήσει πίσω της αυτό το κεφάλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2021, όταν ο Ελάιτζα Μπλου Άλμαν της τηλεφώνησε, μετά από υπερβολική δόση που είχε λάβει, ζητώντας της να επανορθώσει. Η ίδια ήταν πια παντρεμένη. «Έχει έναν πατέρα που την μεγάλωσε από την πρώτη μέρα και αυτός είναι ο μπαμπάς της. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο πατέρα για τα παιδιά μου».

Το 2023, όταν ο Ελάιτζα Μπλου Άλμαν νοσηλεύτηκε για δεύτερη φορά, επανήλθε στη ζωή της Κέιτι Έντουαρντς και της κόρης τους, Έβερ. Εκείνος ζήτησε να μείνει μαζί της, ωστόσο μερικές εβδομάδες αργότερα πήρε ξανά υπερβολική δόση και νοσηλεύτηκε. Τότε, ήταν που επικοινώνησε μαζί της η Cher, η οποία έμαθε πως είναι γιαγιά ενός κοριτσιού. Μαμά και κόρη προσκλήθηκαν από τη Σερ να δειπνήσουν στο σπίτι της στο Μαλιμπού, με το πρώην μοντέλο να δηλώνει πως η τραγουδίστρια ήταν υπέροχη και ευγενική.