Το είδαμε και αυτό: Η Cher ανακοίνωσε λάθος νικητή στα Grammy 2026 - Η viral στιγμή

Εντάξει, δεν μπορείς να τα προβλέψεις όλα, όμως το να ανακοινώσεις λάθος νικητής ίσως είναι από τα πιο epic fail που μπορείς να κάνεις. Ουπς Cher…

Η χθεσινοβραδινή τελετή απονομής των Grammy συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του πλανήτη. Στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς έδωσαν γι’ ακόμα μια χρονιά το «παρών» σπουδαία πρόσωπα της βιομηχανίας, με τους Κέντρικ Λαμάρ, Bad Bunny, Lady Gaga και Μπίλι Άιλις να επικρατούν στις σημαντικότερες κατηγορίες. Η Cher μπορεί να μην ήταν υποψήφια σε κάποια κατηγορία, ωστόσο τιμήθηκε με το Grammy Συνολικής Προσφοράς (Lifetime Achievement Award) για την πολυετή καριέρα της - μετρά πάνω από 60 χρόνια - στη μουσική βιομηχανία.

Μετά την ομιλία της - βάσει προγράμματος - η Cher θα έπρεπε να ανακοινώσει τους υποψήφιους για το βραβείο στην κατηγορία Record of the Year, ωστόσο η ίδια ξεχάστηκε και αποχώρησε από το σκηνή νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Τρέβορ Νόα, κλήθηκε να την επαναφέρει, υπενθυμίζοντάς της ότι πρέπει να παρουσιάσει και τον νικητή του 2025 για το καλύτερο τραγούδι. Οι αμήχανες στιγμές, όμως, δεν σταμάτησαν εδώ.

Η Cher ανακοίνωσε λάθος νικητή στα Grammy 2026

Η Cher, ενώ κρατούσε στο χέρι της τον φάκελο με το αποτέλεσμα, περίμενε να εμφανιστεί το όνομα του νικητή στην οθόνη απέναντί της. Μετά από μια άβολη παύση, όταν συνειδητοποίησε πως εκείνη πρέπει να ανακοινώσει ποιος καλλιτέχνης κερδίζει το βραβείο, άνοιξε τον φάκελο και… είπε λάθος όνομα. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε το όνομα του Luther Vandross, ο οποίος πέθανε πριν από 20 χρόνια. Πολύ γρήγορα κατάλαβε το λάθος της και διόρθωσε το όνομα, λέγοντας πως ο νικητής είναι ο Κέντρικ Λαμάρ και η τραγουδίστρια SZA.

Παρά το λάθος, οι δύο καλλιτέχνες κατάλαβαν ότι είναι οι νικητές της κατηγορίας και δεν έκρυψαν τη χαρά τους, ενώ ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. «Λυπάμαι πολύ», φάνηκε να ψιθυρίζει η Cher πριν δώσει τον λόγο στους νικητές. Ο παρουσιαστής δε δίστασε να τρολάρει την άβολη στιγμή, λέγοντας «λατρεύω τις ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις. Κάπως έτσι, η πολύ λάθος στιγμή στα Grammy 2026 έλαβε τέλος.

Να σημειωθεί πάντως, πως ο λόγος που η Cher μπερδεύτηκε, είναι γιατί το νικητήριο τραγούδι «Luther», αποτελεί φόρο τιμής στον Luther Vandross και περιέχει samples από τη μουσική του. Μάλλον οι πληροφορίες που περιελάμβανε ο φάκελος για το νικητήριο τραγούδι ήταν περισσότερες από αυτές που θα έπρεπε ή καλύτερα που χρειαζόταν η Cher. Δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά.