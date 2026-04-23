Ο Ράσελ Μπραντ παραδέχτηκε πως στα 30 του κοιμήθηκε με μια 16χρονη

Είκοσι χρόνια μετά παραδέχεται πως αυτή η σχέση είχε μια δόση “εκμετάλλευσης”.

Ο Ράσελ Μπραντ κατηγορείται για μια σειρά από σεξουαλικά εγκλήματα, που περιλαμβάνουν τις καταγγελίες του βιασμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης, τα οποία αναμένεται να εκδικαστούν μέσα στο 2026. Από την πλευρά του, ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως οι πράξεις ήταν συναινετικές.

Πρόσφατα, ο Ράσελ Μπραντ εμφανίστηκε στο «The Megyn Kelly Show» και ρωτήθηκε για τις καταγγελίες που έχουν γίνει από τέσσερις διαφορετικές γυναίκες εις βάρος του. Ο 50χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είχε ερωτική σχέση μιας νύχτας με μια 16χρονη κοπέλα, όταν εκείνος ήταν 30 ετών, για την οποία, όμως, πια έχει μετανιώσει.

«Τα πράγματα είναι απλά: στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο από όπου κατάγομαι, η ηλικία συναίνεσης είναι τα 16 έτη. Κοιμήθηκα με μια 16χρονη, όταν ήμουν 30 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αλλά όταν ήμουν 30, ήμουν πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Ήμουν ένας ανώριμος 30χρονος άνδρας», συμπλήρωσε, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τον εαυτό σου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ράσελ Μπραντ ανέφερε ακόμα, πως διάσημοι άνθρωποι, όπως εκείνος, είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της ζωής τους να εκμεταλλεύτηκαν τη δημοφιλία τους για να έχουν περισσότερες σεξουαλικές επαφές. Ναι, το είπε. Για την ακρίβεια, δήλωσε πως «το συναινετικό σεξ με διαφορετικούς ανθρώπους, όταν υπάρχει έντονη ανισορροπία ισχύος - όπως συμβαίνει όταν είσαι ένας διάσημος άνδρας με την ικανότητα να προσελκύεις γυναίκες, όπως ήμουν εγώ τότε - νομίζω ότι είναι σαν εκμετάλλευση».

Και συνέχισε: «Πιστεύω ότι είναι μια μορφή εκμετάλλευσης. Αναγνωρίζω ότι η σεξουαλική μου συμπεριφορά στο παρελθόν ήταν εγωιστική και δεν έδειξα αρκετή προσοχή - σχεδόν καμία, θα έλεγα - στο πώς αυτό το σεξ επηρέαζε τους άλλους ανθρώπους».

