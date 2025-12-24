Ράσελ Μπραντ: Δύο ακόμη γυναίκες τον κατηγορούν για βιασμό και σεξουαλική επίθεση - Το 2026 η δίκη για τις προηγούμενες τέσσερις καταγγελίες

Οι δύο νέες καταγγελίες εις βάρος του Ράσελ Μπραντ, ήρθαν στο φως μετά από ρεπορτάζ των Sunday Times, των Times και της εκπομπής Dispatches του Channel 4

Αντιμέτωπος με δύο νέες κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση βρίσκεται ο Ράσελ Μπραντ, οι οποίες έλαβαν χώρα το 2009, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Ο παρουσιαστής, κωμικός και ηθοποιός είχε προηγουμένως δηλώσει αθώος σε πέντε κατηγορίες, που αφορούν τέσσερις γυναίκες και περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες για βιασμό, δύο για σεξουαλική επίθεση και μία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο Ράσελ Μπραντ αναμένεται να εμφανιστεί στο Πρωτοδικείο του Westminster στις 20 Ιανουαρίου 2026, σε σχέση με τις δύο νέες κατηγορίες. Όπως γράφει το BBC, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις καταγγελίες εις βάρος του, οι οποίες ήρθαν στο φως μετά από ρεπορτάζ των Sunday Times, των Times και της εκπομπής Dispatches του Channel 4 τον Σεπτέμβριο του 2023. Σχετικά με τη δίκη για τις πέντε αρχικές κατηγορίες, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα περαστικά συνέβησαν σε διάστημα από το 1999 έως το 2005, στο κεντρικό Λονδίνο και στο Μπόρνμουθ. Συγκεκριμένα, ο Ράσελ Μπραντ κατηγορείται ότι βίασε μία γυναίκα στο Μπόρνμουθ το 1999 και ότι προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια μίας άλλης στην περιοχή του Westminster το 2001, πιάνοντάς την από το χέρι και τραβώντας την προς ανδρική τουαλέτα. Η τρίτη κατηγορία αναφέρει ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε γυναίκα, φιλώντας την και αγγίζοντάς την ανάρμοστα στο Westminster μεταξύ 2004 και 2005, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες αφορούν φερόμενο στοματικό βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε άλλη γυναίκα το 2004, επίσης στην περιοχή του Westminster. Ο επικεφαλής επιθεωρητής ντετέκτιβ Ταρίκ Φαρούκι από τη Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι γυναίκες που έχουν καταθέσει τις καταγγελίες λαμβάνουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς.

Ο Ράσελ Μπραντ, που γεννήθηκε στο Έσσεξ, έγινε γνωστός ως stand-up κωμικός και απέκτησε ευρεία αναγνωρισιμότητα ως παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, όπως το Big Brother’s Big Mouth, καθώς και με δικές του ραδιοφωνικές εκπομπές σε σταθμούς όπως το BBC Radio 2 και το 6 Music. Κατάφερε όμως να εδραιωθεί στο Χόλιγουντ, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως το Forgetting Sarah Marshall και το Get Him To The Greek.