Το 2026 θα έχουμε γάμο στο Χόλιγουντ: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ θα κάνει πρόταση γάμου στη Τζίτζι Χαντίντ

Η Τζίτζι Χαντίντ, σύμφωνα με δημοσίευμα, ετοιμάζεται να πει το μεγάλο "I do"

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση της Τζίτζι Χαντίντ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2023, όταν εθεάθησαν σε δείπνο στο γνωστό Via Carota του West Village. Εκείνη την περίοδο, η σχέση τους ήταν χαλαρή, ωστόσο αποδείχθηκε πως η χημεία τους ήταν έντονη. Αν και κρατάνε την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είναι ξεκάθαρο πως τα πράγματα είναι σοβαρά μεταξύ τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το ζευγάρι ετοιμάζεται να περάσει στο επόμενο βήμα: τον γάμο. Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ θα παντρευτούν το 2026, σύμφωνα με πηγή του περιβάλλοντός τους, ενώ η βρετανική ιστοσελίδα αναφέρει πως ο ηθοποιός ζήτησε και από τη μητέρα του μοντέλου, την “άδειά” της.

Φυσικά, τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο από το ίδιο ζευγάρι, οπότε κρατάμε και τις επιφυλάξεις μας. Παρ΄όλα αυτά, όπως είπε η ίδια πηγή «ο Μπράντλεϊ θέλει να δείξει πόσο σοβαρά παίρνει τη σχέση του με την Τζίτζι και ότι σκοπεύει να χτίσει μαζί της μια σταθερή οικογένεια στη Νέα Υόρκη».

Bradley Cooper asks for Gigi Hadid's hand in marriage! Insiders reveal every romantic detail and their plans to say 'I do' in 2026 https://t.co/I0dDeaRwgH — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 22, 2025

Ο ηθοποιός μίλησε επίσης με τη μητέρα του, τη Γκλόρια Καμπάνο, για τα σχέδια γάμου, με την πηγή να σημειώνει: «Είναι πολύ δεμένοι και τη συμπεριλαμβάνει σε όλα». Όσο για την αντίδραση των γονιών της Τζίτζι, ο άνθρωπος από το περιβάλλον τους λέει: «Η μητέρα της, η Γιολάντα, είναι σύμφωνη, οπότε αυτό ήταν αυτονόητο. Αλλά το ότι η Τζίτζι είπε στον πατέρα της ότι θέλει να παντρευτεί τον Μπράντλεϊ είναι ένα μεγάλο βήμα, είναι πολύ πιο επίσημο».

Η Τζίτζι Χαντίντ μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Μπράντλεϊ Κούπερ μόλις τον περασμένο Απρίλιο, στη Vogue. Τότε είχε πει: «Νομίζω πως το να φτάσεις στο σημείο να ξέρεις τι θέλεις και τι σου αξίζει σε μια σχέση είναι απολύτως απαραίτητο. Και μετά, να βρεις έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε μια φάση της ζωής του όπου κι εκείνος ξέρει τι θέλει και τι του αξίζει. Να δουλεύετε και οι δύο ξεχωριστά, ώστε να συναντηθείτε και να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας ως σύντροφοι. Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερή - ναι, «τυχερή» είναι η σωστή λέξη. Τον σέβομαι βαθιά ως δημιουργό και νιώθω ότι μου προσφέρει τόσα πολλά: ενθάρρυνση και, απλώς, πίστη. Όταν άνθρωποι που θαυμάζεις σε ενθαρρύνουν, αυτό μπορεί να γεννήσει τεράστια πίστη στον εαυτό σου. Δηλαδή, ποιο είναι τελικά το χειρότερο που μπορεί να συμβεί αν δοκιμάσω και κάνω αυτή την οντισιόν; Απλώς πηδάς και τολμάς το άλμα».

Στο μεταξύ, στις αρχές του μήνα η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ «έπεσαν» πάνω στον δημοφιλή content creator Ντέιβιντ Κάρμι, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για το viral street project Confidence Heist. Ο influencer συνηθίζει να προσεγγίζει περαστικούς και διάσημους στους δρόμους της Νέας Υόρκης, ρωτώντας τους τι τους κάνει να νιώθουν αυτοπεποίθηση. Αυτή τη φορά, όμως, ο φακός του κατέγραψε το πρώτο κοινό on-camera moment του ζευγαριού.

Η Τζίτζι Χαντίντ, χαμογελαστή και άνετη, απάντησε πρώτη, σημειώνοντας πως «η εύρεση της χαράς» είναι το μυστικό της αυτοπεποίθησής της. Μάλιστα, αναγνώρισε τον Ντέιβιντ Κάρμι λέγοντας: «Έχω δει τα βίντεό σου. Πώς είσαι;». Ο Μπράντλεϊ Κούπερ απάντησε με χιούμορ, δηλώνοντας ότι «το να είσαι ζωντανός» είναι αυτό που τον κάνει σίγουρο για τον εαυτό του. Όταν ο creator ζήτησε από το super model μία μικρή συμβουλή για όσους παλεύουν με την αυτοπεποίθησή τους, εκείνη απάντησε σύντομα, αλλά με ουσία: «Να το παίρνεις μέρα με τη μέρα».