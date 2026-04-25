Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε με μπουκέτο… ζυμαρικών στη σάτιρα της Νίκι Γκλέιζερ

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έστειλε δώρο-έκπληξη στη Νίκι Γκλέιζερ μετά τα αστεία της για την προσωπική του ζωή στις Χρυσές σφαίρες 2026.

Μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα χιουμοριστική αντίδραση είχε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μετά τη σάτιρα που δέχθηκε από τη Νίκι Γκλέιζερ κατά τη διάρκεια των Χρυσών σφαιρών. Η παρουσιάστρια της βραδιάς, γνωστή για το καυστικό της χιούμορ, δεν δίστασε να σχολιάσει δημόσια την προσωπική ζωή του διάσημου ηθοποιού, με αφορμή τη μακροχρόνια φήμη του ότι διατηρεί σχέσεις με νεότερες γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια του μονολόγου της, η Γκλέιζερ αναφέρθηκε με σαρκασμό στην εντυπωσιακή καριέρα του Ντι Κάπριο, τονίζοντας πως, πέρα από τα βραβεία και τις συνεργασίες του με κορυφαίους σκηνοθέτες, «το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα κατάφερε όλα αυτά πριν η σύντροφός του κλείσει τα 30». Το αστείο, αν και γνώριμο στο κοινό, προκάλεσε γέλια και γρήγορα έγινε viral, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να χειρίζεται ακόμη και τα πιο «κλισέ» θέματα με επιτυχία.

Η ίδια παραδέχτηκε αργότερα, σε εμφάνισή της στο «The Tonight Show» με τον Τζίμι Φάλον, ότι δυσκολεύτηκε να βρει μια πρωτότυπη ατάκα για τον ηθοποιό, καθώς το συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη σατιριστεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, αποφάσισε να το συμπεριλάβει, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη πληροφοριών γύρω από την προσωπική ζωή του Ντι Κάπριο αφήνει ελάχιστα περιθώρια για εναλλακτικά σχόλια.

Ωστόσο, η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη ήρθε μετά την τελετή. Όπως αποκάλυψε η Γκλέιζερ, συνηθίζει να στέλνει λουλούδια σε όσους σατιρίζει, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την καλή τους διάθεση. Αυτή τη φορά, όμως, ο Ντι Κάπριο ήταν ο μόνος που ανταπέδωσε — και μάλιστα με έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο. Ο ηθοποιός της έστειλε τρία καλάθια γεμάτα ζυμαρικά, σε μια χιουμοριστική αναφορά σε παλαιότερη συνέντευξή του, όπου είχε δηλώσει ότι το αγαπημένο του φαγητό είναι «ζυμαρικά, ζυμαρικά και… περισσότερα ζυμαρικά».

Η κίνηση αυτή όχι μόνο επιβεβαίωσε το χιούμορ του Ντι Κάπριο, αλλά έδειξε και μια πιο χαλαρή πλευρά του, την οποία σπάνια βλέπει το κοινό. Η Γκλέιζερ, εμφανώς διασκεδασμένη, σχολίασε με χιούμορ το περιστατικό, αφήνοντας να εννοηθεί πως το δώρο ίσως είχε και… πιο προσωπική διάσταση.