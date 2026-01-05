Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο φοβάται πως οι κινηματογράφοι θα γίνουν σαν τα τζαζ μπαρ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μίλησε για το μέλλον του κινηματογράφου και τις ανησυχίες του

Σε μια εποχή που ο κόσμος έχει στραφεί ολοκληρωτικά στο streaming, οι ανησυχίες για το μέλλον του κινηματογράφου πληθαίνουν. Πολλοί κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου εδώ και καιρό, ειδικά μετά την εξαγορά της Warner Bros από τη Netflix. Ένας εξ αυτών είναι και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως αμφισβητεί το κατά πόσο ο κόσμος εξακολουθεί να έχει όρεξη να πάει σινεμά.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Times of London, ο πρωταγωνιστής του One Battle After Another, μία από τις καλύτερες ταινίες του 2025 που όμως δεν είχε τις εισπράξεις που θα ήθελε, ανέφερε πως η βιομηχανία του κινηματογράφου αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεράστια μετάβαση. Πρώτα εξαφανίστηκαν τα ντοκιμαντέρ από τις αίθουσες. Τώρα, οι δραματικές ταινίες προβάλλονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ο κόσμος περιμένει να τα δει στις πλατφόρμες. Δεν ξέρω».

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο έχει ακόμη την αισιοδοξία πως οι ταινίες θα συνεχίσουν να τραβούν την προσοχή των θεατών, όμως φοβάται πως η κινηματογραφική εμπειρία μπορεί να βγει εκτός κουλτούρας. «Υπάρχει ακόμα όρεξη από το κοινό; Ή θα γίνουν οι κινηματογράφοι κάτι σαν απομονωμένοι χώροι - όπως τα τζαζ μπαρ;».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, που έχει πρωταγωνιστήσει σε δραματικές ταινίες υψηλού κύρους, όπως του Μάρτιν Σκορσέζε και του Κουέντιν Ταραντίνο, θέλει η βιομηχανία να συνεχίσει να στηρίζει σκηνοθέτες με καλλιτεχνικό όραμα. «Ελπίζω απλώς ότι αρκετοί άνθρωποι που είναι πραγματικοί οραματιστές θα συνεχίσουν να έχουν ευκαιρίες να κάνουν μοναδικά πράγματα στο μέλλον, τα οποία θα προβάλλονται στον κινηματογράφο. Αλλά αυτό μένει να δούμε».