Πρινς Τζάκσον: «Βιώσα συναισθηματικό σοκ όταν είδα για πρώτη φορά τον Τζαφάρ μεταμφιεσμένο στον πατέρα μου»

Ο Πρινς Τζάκσον μίλησε για τη συγκλονιστική εμπειρία να βλέπει τον ξάδελφό του Τζαφάρ Τζάκσον να ενσαρκώνει τον πατέρα του, Μάικλ Τζάκσον, στο επερχόμενο βιογραφικό φιλμ.

Χρόνια μετά την απώλεια του πατέρα του, Μάικλ Τζάκσον, ο Πρινς Τζάκσον βρέθηκε αντιμέτωπος με μια από τις πιο έντονες συναισθηματικά στιγμές της ζωής του. Αφορμή στάθηκε η συμμετοχή του στην παραγωγή της πολυαναμενόμενης βιογραφικής ταινίας που αφηγείται τη ζωή και την καριέρα του «Βασιλιά της Ποπ».

Σε συνέντευξή του στο ABC News, ο Πρινς Τζάκσον αποκάλυψε πως η πρώτη φορά που είδε τον ξάδελφό του, Τζαφάρ Τζάκσον, πλήρως μεταμορφωμένο στον ρόλο του πατέρα του, ήταν συγκλονιστική. «Η πρώτη φορά που τον είδα από κοντά, με το μακιγιάζ και τα μαλλιά, ήταν ένα σοκ γεμάτο συναίσθημα, γιατί είχα πολύ καιρό να δω τον πατέρα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, που αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία, φαίνεται πως κατάφερε να αποδώσει με εντυπωσιακή ακρίβεια την παρουσία και την αύρα του Μάικλ Τζάκσον. Σύμφωνα με τον Πρινς, «τον ενσάρκωσε πλήρως και τον έφερε ξανά στη ζωή εκείνη τη στιγμή». Η εμπειρία αυτή ήταν τόσο έντονη, που ο ίδιος χρειάστηκε να απομακρυνθεί για λίγο από το πλατό ώστε να διαχειριστεί τα συναισθήματά του.

Παρά τη δυσκολία της στιγμής, ο Πρινς Τζάκσον περιέγραψε την εμπειρία ως μία από τις σημαντικότερες της ζωής του. Ως εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας, έχει ενεργό ρόλο στη δημιουργία ενός έργου που δεν στοχεύει μόνο στην αναπαράσταση της ζωής του πατέρα του, αλλά και στη διατήρηση της πολιτιστικής του κληρονομιάς.

«Για όσους από εμάς μεγαλώσαμε με τους Jackson 5 και τους Jacksons, ελπίζω η ταινία να επαναφέρει αυτό το αίσθημα νοσταλγίας, χαράς και οικογένειας», ανέφερε. Ταυτόχρονα, εξέφρασε την επιθυμία η ταινία να λειτουργήσει ως γέφυρα για τις νεότερες γενιές, βοηθώντας τες να κατανοήσουν την πορεία, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που οδήγησαν τον Μάικλ Τζάκσον στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η ανταπόκριση της οικογένειας Τζάκσον στο εγχείρημα υπήρξε ιδιαίτερα θερμή. Πολλά μέλη της οικογένειας επισκέφθηκαν τα γυρίσματα και στήριξαν ενεργά την παραγωγή, ενισχύοντας την αυθεντικότητα και το συναισθηματικό βάθος της ταινίας.