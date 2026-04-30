Η Ελίζαμπεθ Μπανκς μιλά για τις δυσκολίες στην πρόσβαση στην αντισύλληψη: "Γιατί οι γυναίκες είναι τόσο αποδυναμωμένες;"

Η ηθοποιός μιλά για τα εμπόδια στην πρόσβαση στην υγεία των γυναικών και τις αλλαγές που φέρνει η εμμηνόπαυση στη ζωή μας.

Η Ελίζαμπεθ Μπανκς, σε συνέντευξή της στο USA Today, μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την αντισύλληψη κατά τη διάρκεια παραμονής της στον Καναδά - όπου βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους - αλλά και για τη δική της εμπειρία με την εμμηνόπαυση. «Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και ένιωσα ότι το σύστημα για την αντισύλληψη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που ζουν οι γυναίκες», ανέφερε αρχικά, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τα δεδομένα που επικρατούν.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι, ενώ βρισκόταν στον Καναδά για γυρίσματα, προσπάθησε να ανανεώσει τη συνταγή για τα αντισυλληπτικά χάπια που λαμβάνει - όχι μόνο για αντισύλληψη, αλλά και για τη διαχείριση συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης. Όπως είπε, η διαδικασία αποδείχθηκε ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς μπορούσε να τα προμηθεύεται μόνο για έναν μήνα κάθε φορά, ενώ έπρεπε να επικοινωνεί τακτικά με τον γιατρό της στις Ηνωμένες Πολιτείες για ανανέωση.

«Ήταν σαν να αναρωτιέμαι: γιατί οι γυναίκες είναι τόσο αποδυναμωμένες όταν πρόκειται για την υγεία και το σώμα τους, ενώ οι άνδρες δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα;», σημείωσε, θέτοντας ευθέως το ζήτημα της φυλετικής ανισότητας στην πρόσβαση στη φροντίδα της υγείας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εμμηνόπαυση, μια φάση ζωής που βιώνει η ίδια σήμερα. «Είμαι 52, οπότε θα ήταν πραγματικά περίεργο αν ακόμα έκανα παιδιά», είπε με χιούμορ, εξηγώντας, ωστόσο, ότι πρόκειται για μια περίοδο με «τεράστιες αλλαγές στη φυσιολογία» της.

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός, ότι η συζήτηση γύρω από τη γυναικεία υγεία έχει πλέον ανοίξει και τουλάχιστον πια δεν ντρεπόμαστε να μιλήσουμε ή θίξουμε στη δημόσια σφαίρα βασικά θέματα που απασχολούν όλες τις γυναίκες. «Δεν μιλούσαμε γι’ αυτά τα πράγματα στο παρελθόν. Οι μητέρες μετέφεραν αυτές τις πληροφορίες πολύ σιωπηλά», σχολίασε. Όπως τόνισε, το γεγονός ότι όλο περισσότερες γυναίκες μιλούν ανοιχτά για τις ανάγκες τους, αποτελεί σημαντική πρόοδο: «Η συζήτηση γίνεται τώρα, γιατί υπάρχουν γυναίκες που έχουν την ασφάλεια - οικονομική και σωματική - να πουν “χρειάζομαι κάτι”».

Βέβαια, η Ελίζαμπεθ Μπανκς ξεκαθάρισε πως τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί και πως υπάρχει μεγάλη διαδρομή που πρέπει να διανύσουμε για να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για ισότητα φύλων όσον αφορά την υγεία. «Ακόμα αντιμετωπίζω δυσκολίες με το σύστημα υγείας, παρόλο που είμαι ευκατάσταση και διάσημη», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση δεν είναι δεδομένη για καμία απολύτως γυναίκα.

Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα, κυρίως προς τις νεότερες γυναίκες: «Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Αυτό που μας “κλέβει” η πατριαρχία είναι ο χρόνος και η ενέργειά μας, γιατί μας αναγκάζει να τα ξοδεύουμε σε βασικές ανάγκες - κάτι που οι άνδρες δεν χρειάζεται να κάνουν».

