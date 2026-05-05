Το Met Gala 2026 πραγματοποιήθηκε και, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι εμφανίσεις των celebrities δεν απογοήτευσαν.

Το Met Gala αποτελεί το ετήσιο φιλανθρωπικό δείπνο που διοργανώνεται από το Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, με στόχο τη στήριξη του Costume Institute, του τμήματος που είναι αφιερωμένο στη μόδα και την ιστορία της και, κάθε χρόνο το event σηματοδοτεί την έναρξη της μεγάλης εαρινής έκθεσης του μουσείου.

Η έκθεση για τη φετινή χρονιά έχει τον τίτλο «Costume Art» και αποτελεί μια βαθιά εξερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο σώμα και το ένδυμα. Μέσα από δημιουργίες που καλύπτουν χρόνια ιστορίας, η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει πώς το ρούχο λειτουργεί και ως μορφή έκφρασης, ταυτότητας και πολιτισμού, έτσι και το dress code της μεγαλύτερης fashion βραδιάς, βασίστηκε στη φράση «Fashion is Art» και, με απλά λόγια, οι καλεσμένοι μέσα από τις εμφανίσεις τους ερμήνευσαν τη μόδα ως μορφή τέχνης.

Met Gala 2026: Οι εμφανίσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες

Οι καλεσμένοι ήταν ιδιαίτερα ευρηματικοί και δημιουργικοί, με μερικές από τις εμφανίσεις να εντυπωσιάζουν. Μεταξύ άλλων η Μπιγιονσέ, η Μαντόνα και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ενώ πρόσωπα όπως ο Bad Bunny, η Χέιντι Κλουμ και η Κέτι Πέρι - ήταν σχεδόν αγνώριστα.

Πίσω από τη διοργάνωση φυσικά να πούμε πως ήταν, φυσικά, η Άννα Γουίντουρ, η οποία επιμελείται κάθε λεπτομέρεια του event εδώ και δεκαετίες. Για το 2026, στο πλευρό της ως co-chairs βρίσκονται Μπιγιονσέ, Βένους Ουίλιαμς και Νικόλ Κίντμαν, μια δυνατή τριάδα που εγγυάται λάμψη και διεθνές ενδιαφέρον. Παράλληλα, μια εντυπωσιακή λίστα καλεσμένων από τον χώρο της μόδας, της μουσικής, του κινηματογράφου και της τέχνης συμπληρώνει το σκηνικό.



Δες παρακάτω τις λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026

Simon Porte Jacquemus με τη γιαγιά του (μούσα του Jacquemus) με ολόλευκα, επιλογή που σύμφωνα με τον σχεδιαστή έγινε ώστε να θυμίζει γύψινο γλυπτό του Alberto Giacomett



H Heidi Klum σαν το γλυπτό του Raffaele Monti

Emma Chamberlain με custom Mugler, σαν έργο του Vincent Van Gogh

Hunter Schafer με Prada εμπνευσμένο από το έργο του Gustav Klimt «Mäda Primavesi»

Rachel Zegler σε αναπαράσταση του έργου Η εκτέλεση της Λαίδης Τζέιν Γκρέι

Gracie Abrams σαν μούσα του Gustav Klimt με Chanel

Anok Yai με Balenciaga

Η Zoe Kravitz με Saint Laurent

Madonna με δημιουργία του Anthony Vaccarello για τον οίκο Saint Laurent, ζωντάνεψε το ζωγραφικό έργο της Leonora Carrington με τίτλο «The Temptation of Saint Anthony»

Katy Perry με headpiece από Miodrag Guberinic

Sabrina Carpenter με Dior

Kylie Jenner με custom Schiaparelli Haute Couture σαν άλλη Αφροδίτη της Μήλου

Rihanna με Maison Margiela

Kendall Jenner με custom Gap Studioσαν το γλυπτό η «Φτερωτή Νίκη της Σαμοθράκης»

Beyoncé με Olivier Rousteing

Η Margot Robbie με Chanel

Hailey Bieber με Saint Laurent

Ο Bad Bunny μεταμορφώθηκε σε 53χρονο άνδρα με τη βοήθεια του Mike Marino, μια αναφορά στο The Aging Body, ένα τμήμα της έκθεσης του Costume Institute

Nicole Kidman με Chanel