Ηχηρή απουσία της Τέιλορ Σουίφτ από το Met Gala - Συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την τελευταία εμφάνισή της

Η Τέιλορ Σουίφτ, γι’ ακόμα μια χρονιά, απουσίαζε από το Met Gala.

Το Met Gala 2026 είναι γεγονός! Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου είναι αφιερωμένη στο λαμπερό Gala, που πραγματοποιείται για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στο Μανχάταν. Φέτος, το θέμα ήταν «Fashion is Art» - συνδεδεμένο με τη νέα έκθεση του μουσείου «Costume Art», η οποία θα παρουσιάσει 400 σύνολα και αντικείμενα που καλύπτουν 5.000 χρόνια ιστορίας. Πιστοί στο ετήσιο ραντεβού τους, πλήθος celebrities έδωσε το «παρών», ωστόσο γι’ ακόμα μια χρονιά μια απουσία δεν πέρασε απαρατήρητη: αυτή της Τέιλορ Σουίφτ.

Η pop star απέχει συνειδητά τα τελευταία χρόνια από το Met Gala και αν και φέτος είχαν κυκλοφορήσει σενάρια που έκαναν λόγο για επιστροφή. Τελικά, ήταν απλώς φήμες. Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, η Τέιλορ Σουίφτ απουσίαζε από την εκδήλωση, με τους fans της να ελπίζουν πια σε μια κοινή εμφάνιση με τον Τράβις Κέλσι του χρόνου. Πέρυσι, η τραγουδίστρια και ο αρραβωνιαστικός φαίνεται πως είχαν αποδεχτεί την πρόσκληση, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ακύρωσαν τελευταία στιγμή εξαιτίας του φορτωμένου προγράμματός τους.

Να θυμίσουμε, πως η τελευταία φορά που η Τείλορ Σουίφτ παρευρέθηκε στο Met Gala ήταν το 2016, όταν όταν είχε αναλάβει και ρόλο co-chair για τη βραδιά με θέμα «Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology». Εκείνη τη χρονιά, η εμφάνισή της συζητήθηκε όσο λίγες, καθώς εμφανίστηκε με πλατινέ ξανθά μαλλιά, υιοθετώντας μια πιο edgy αισθητική που απείχε αισθητά από το μέχρι τότε στιλ της.

Πολλοί fans θεώρησαν πως αυτή η τολμηρή αλλαγή προμήνυε τη νέα της καλλιτεχνική εποχή, η οποία επιβεβαιώθηκε έναν χρόνο αργότερα με την κυκλοφορία του άλμπουμ Reputation. Μάλιστα, αναφορές σε εκείνη τη βραδιά φέρεται να ενσωματώθηκαν σε τραγούδια, όπως το Getaway Car και το Dress, ενισχύοντας τη θεωρία ότι το συγκεκριμένο Met Gala αποτέλεσε σημείο καμπής για την εικόνα και τη μουσική της.

Η Τέιλορ Σουίφτ έχει κάνει συνολικά έξι εμφανίσεις στο Met Gala, κατά τις οποίες εξέλιξε το στιλ της. Η πρώτη της παρουσία καταγράφηκε το 2010, στο θέμα «American Woman: Fashioning a National Identity».