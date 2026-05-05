Ο διάβολος φοράει Prada και “τρολάρει” το ζεύγος Μπέζος - Σάντσεζ

Οι θεατές ανακαλύπτουν ότι η επιστροφή της θρυλικής ταινίας περιλαμβάνει και μια παρωδία του ζευγαριού που κάνει τα πάντα για να σταθεί στην ελίτ της παγκόσμιας μόδας

Όταν έκανε τη σαρωτική εμφάνιση του στους κινηματογράφους πριν από 20 χρόνια, υπήρξε πρωτοποριακό με πολλούς τρόπους και για πολλούς λόγους -κυρίως για την καυστική, αιχμηρή σάτιρα του στον κόσμο της υψηλής μόδας και την απόλυτη ηγέτιδα του, την θρυλική Άννα Γουίντουρ της Vogue. Όμως η επιστροφή του “Ο διάβολος φοράει Prada”, όπως όλο και περισσότεροι θεατές ανακαλύπτουν, βάζει στο στόχαστρο νέους “παίκτες ισχύος”: τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος και τη σύζυγό του, Λόρεν Σάντσεζ, που δίνουν τα πάντα για να σταθούν ανάμεσα στην ελίτ της παγκόσμιας μόδας.

Το Met Gala 2026, η μόδα και το ζεύγος Μπέζος - Σάντσεζ

Το πολυαναμενόμενο sequel συνέπεσε χρονικά με το Met Gala, που για πρώτη φορά φέτος χρηματοδότησαν ως χορηγοί ο μεγιστάνας της Amazon με τη σύζυγό του, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αποχή πολλών διασημοτήτων (από τη Zendaya μέχρι τον δήμαρχο Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι και βέβαια την ίδια τη Μέριλ Στριπ).

Την ίδια ώρα η ταινία, όπως όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα επισημαίνουν, ρίχνει με έμμεσο, αλλά όχι και τόσο διακριτικό τρόπο “λάδι στη φωτιά”, βασίζοντας μια δευτερεύουσα πλοκή της υπόθεσης σε ένα ζευγάρι, που πολύ έντονα κάποιους μας θυμίζει. Τυχαίο; Σε μια χρονική στιγμή, κατά την οποία οι Μπέζος - Σάντσεζ εδραιώνουν όλο και περισσότερο την παρουσία τους στον κόσμο της μόδας, μάλλον όχι.

Χτυπητές ομοιότητες με αληθινά πρόσωπα

Οι παραλληλισμοί της ιστορίας με την πραγματικότητα είναι σαφείς. Ο χαρακτήρας της Έμιλι Μπλαντ (η δυσαρεστημένη βοηθός της πρώτης ταινίας) έχει εξελιχθεί σε μια επιτυχημένη μάνατζερ του οίκου Dior και σύντροφο ενός δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα της τεχνολογίας, τον οποίο υποδύεται ο Τζάστιν Θερού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Variety, ο συγκεκριμένος ήρωας αποτελεί έναν συνδυασμό του Έλον Μασκ με τον Τζεφ Μπέζος. Έχει εμμονή με τη μακροζωία, κατάφερε να μεταμορφώσει ριζικά την εμφάνιση του όταν έγινε πλούσιος και μιλά με ενθουσιασμό για την αποστολή πυραύλων στο διάστημα και για έναν νέο κόσμο βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον, δεν είναι μόνο πρόσφατα διαζευγμένος όπως ο Μπέζος, αλλά έχει και μια πρώην σύζυγο (την υποδύεται η Λούσι Λιου), η οποία προτιμά να αφιερώνει τα δισεκατομμύρια, που εισέπραξε από το διαζύγιό της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Όπως κάνει και η ΜακΚένζι Σκοτ, η πρώτη σύζυγος του Μπέζος, η οποία φέρεται να έχει δωρίσει περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάφορους οργανισμούς, από τότε που έλαβε διακανονισμό ύψους 36 δισ. δολαρίων από το διαζύγιο τους το 2019.

Οι φήμες περί εξαγοράς της Vogue

Ο ήρωας που ο Θερού υποδύεται στην ταινία έχει επίσης ένα χαρακτηριστικό, που παραπέμπει στο life style των Μπέζος: τη συνήθεια να αγοράζει στην αγαπημένη του ό,τι εκείνη επιθυμεί. Μεταξύ των οποίων και το -φανταστικό- περιοδικό του franchise, Runway, που όπως όλοι ξέρουμε βασίζεται στη Vogue.

Εδώ πια, ο παραλληλισμός με πραγματικά πρόσωπα και πράγματα παύει να δείχνει τυχαίος, καθώς η φήμη ότι το ζευγάρι Μπέζος – Σάντσεζ επιχείρησε κι ακόμα επιδιώκει να αποκτήσει την εκδοτική εταιρεία της Vogue, Condé Nast (που έχει μεταξύ άλλων και τα The New Yorker, GQ και Vanity fair), παρά τις διαψεύσεις παραμένει ζωντανή κι επίμονη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, εκπρόσωποι της Έμιλι Μπλαντ διέψευσαν τη φήμη ότι η εξέλιξη του χαρακτήρα της της βασίστηκε στη Σάντσεζ. Η ίδια η σεναριογράφος Εϊλίν Μπρος ΜακΚένα απέδωσε τις χτυπητές ομοιότητες σε συμπτώσεις, τονίζοντας ότι το σενάριο του σίκουελ είχε γραφτεί πολύ πριν κυκλοφορήσουν φήμες περί ενδιαφέροντος του Μπέζου να εξαγοράσει την Condé Nast.

Ωστόσο, σύμφωνα με άρθρο του Variety, η ΜακΚένα έγραψε το σενάριο, αφού πρώτα πήρε συνεντεύξεις από αρκετούς αληθινούς εργαζόμενους της εταιρίας -συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της Vogue- και εμπνεύστηκε από τη βαθιά ανησυχία τους για το μέλλον των ιστορικών περιοδικών, σε περίπτωση που καταλήξουν στα χέρια δισεκατομμυριούχων της Silicon Valley. Όπως για παράδειγμα έγινε με την Washington Post, την οποία ο Τζεφ Μπέζος εξαγόρασε το 2013, προχωρώντας έκτοτε σε εκτεταμένες απολύσεις και έντονη διάβρωση της εκδοτικής ανεξαρτησίας της.

Με λίγα λόγια, κι αν υπάρχει παρωδία, προφανώς οι δημιουργοί δεν μπορούν να την παραδεχτούν ανοιχτά, αλλά μόνο κλείνοντας το μάτι στο κοινό και απεικονίζοντας τον σημερινό κόσμο της παγκόσμιας μόδας, με την κυριαρχία των influencers, την άνοδο των ψηφιακών μέσων, την κρίση των παλιών περιοδικών και τη μετατροπή τους σε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και βέβαια την όλο και μεγαλύτερη ισχύ, που ένα -τυχαίο- ζευγάρι δισεκατομμυριούχων, μπορεί να να ασκήσει στο συνολικό οικοδόμημα. Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…