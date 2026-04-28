Από τον θρυλικό χορό της Νταϊάνα μέχρι το «αποτυχημένο» προξενιό του Κάρολου: Οι άγνωστες στιγμές των Γουίνδσορ στον Λευκό Οίκο

Με αφορμή την πρώτη επίσκεψη του Καρόλου ως βασιλιά στον Λευκό Οίκο, θυμόμαστε τις ιστορικές γκάφες και τα highlights που έγιναν viral πριν καν υπάρξει το διαδίκτυο

Οι επισκέψεις μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στον Λευκό Οίκο, από τις πρώτες διστακτικές αλλά ενθουσιώδεις επαφές του 19ου αιώνα μέχρι τις λαμπερές δεξιώσεις, όπου η βασίλισσα Ελισάβετ χόρευε “The lady is a tramp” και η πριγκίπισσα Νταϊάνα “You are the one that I love”, αφηγούνται μια μακρά ιστορία, που ξεπερνά την τυπική διπλωματία. Κι έχει άλλοτε κινηματογραφικό κι άλλοτε απρόσμενα ανθρώπινο χαρακτήρα.

Σε αυτήν ακριβώς εστιάζουμε και με αφορμή την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Βρετανού βασιλιά Κάρολου ως μονάρχη και της συζύγου του, Καμίλα στον Λευκό Οίκο, θυμόμαστε κάποιες από τις προηγούμενες, που για πολλούς λόγους έμειναν στην ιστορία.

Οι άγνωστες στιγμές των Γουίνδσορ στον Λευκό Οίκο

Αμερικανική λατρεία για Βρετανούς πρίγκιπες

Το 1860, ο πρίγκιπας της Ουαλίας και μετέπειτα βασιλιάς Εδουάρδος VII ήταν το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Τζέιμς Μπιουκάναν τον υποδέχτηκε θερμά, όμως ο πρίγκιπας, όπως έγραφε στη μητέρα του, βασίλισσα Βικτώρια, εντυπωσιάστηκε περισσότερο από την όμορφη ανιψιά του προέδρου, Χάριετ Λέιν, η οποία παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν του.

Η ανταπόκριση του αμερικανικού κοινού στη θέα του ήταν εντυπωσιακή. “Δεν θα είχαν περισσότερη περιέργεια να τον δουν, ακόμη κι αν ήταν ο Τζορτζ Ουάσινγκτον, ο οποίος είχε ξαναζωντανέψει” έγραφαν χαρακτηριστικά οι New York Times. Στη Νέα Υόρκη, ένα πλήθος 300.000 ανθρώπων τον έλουσε με λουλούδια (σύμφωνα με το βιβλίο της Τζέιν Ρίντλεϊ The Heir Apparent: A Life of Edward VII, the Playboy Prince), ενώ στον χορό που παρατέθηκε προς τιμήν του, 5.000 άνθρωποι στριμώχτηκαν στην Όπερα, προκαλώντας την υποχώρηση του δαπέδου.

Ανάλογο σουξέ είχε το 1919 ο εγγονός του, επίσης Εδουάρδος, πρίγκιπας της Ουαλίας (ο μελλοντικός Εδουάρδος Η΄ και αργότερα δούκας του Ουίνδσορ). Ο γοητευτικός, φιλελεύθερος και αποκαλούμενος “πρίγκιπας των καρδιών” ήταν γοητευμένος από καθετί αμερικανικό. Χιλιάδες θαυμαστές συνωστίζονταν για να τον δουν, όπου κι αν πήγαινε. Συναντήθηκε με τον τότε πρόεδρο Ουίλσον στον Λευκό Οίκο, αλλά δεν περιορίστηκε στα επίσημα καθήκοντα του -ως λάτρης της τζαζ, γνώρισε από κοντά και πολλά νυχτερινά κέντρα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Φραγκλίνος Δ. Ρούζβελτ, η σύζυγός του, Ελεάνορ Ρούζβελτ, η μητέρα του, Σάρα Ρούζβελτ, o Βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ' και η σύζυγός του, Βασίλισσα Ελισάβετ στο Χάιντ Παρκ, Νέα Υόρκη, 11 Ιουνίου 1939 © Getty Images/ Photoquest

Η τρομακτική εμπειρία με τον Ρούζβελτ

Μεγάλη ιστορική σημασία αλλά και πολλά ευτράπελα είχε η επίσκεψη του πρώτου εν ενεργεία μονάρχη Γεωργίου ΣΤ’ με τη σύζυγο του Ελισάβετ (μελλοντική βασιλομήτωρ) σε μια κρίσιμη περίοδο τον Ιούνιο του 1939. Το ταξίδι στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και βοήθησε να εδραιωθεί η σχέση, που οι δύο χώρες θα διατηρούσαν τα επόμενα χρόνια.

Το ζεύγος Ρούζβελτ εντυπωσιάστηκε από τους ευγενικούς τρόπους του βασιλικού ζεύγους, που συμμετείχε σε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα δημόσιων εμφανίσεων (“οι νεαροί βασιλιάδες είναι εξαιρετικά ευφυείς και προσιτοί” έγραψε χαρακτηριστικά η Ελεάνορ Ρούζβελτ, ενώ η Ελισάβετ σημείωνε πόσο φιλικοί και καλοσυνάτοι ήταν οι Ρούζβελτ).

Το πρόβλημα των Βρετανών βασιλέων ήταν με τον καιρό, την αποπνικτική ζέστη και υγρασία της Ουάσιγκτον, που έκαναν την Ελισάβετ να ξαπλώνει σττο πάτωμα του δωματίου της στον Λευκό Οίκο για να δροσιστεί. Μπερδεύτηκε επίσης όταν της σέρβιραν hot dog, ψιθυρίζοντας στον Βρετανό πρέσβη Τζόζεφ Κένεντι το ερώτημα: “Πώς τρώγεται αυτό;”.

Η πιο δύσκολη, όμως, στιγμή για εκείνη ήταν όταν ο πρόεδρος Ρούσβελτ την πήγε βόλτα με αυτοκίνητο στο εξοχικό του στο Χάιντ Παρκ. Λόγω της παράλυσης των ποδιών του, ο Ρούζβελτ οδηγούσε μόνο με τα χέρια, αλλά με μεγάλη ταχύτητα, δείχνοντας παράλληλα τα αξιοθέατα. Όπως αργότερα εξομολογήθηκε, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής της.

Η χαλαρή πριγκίπισσα και η απείθαρχη αδερφή

Αυτή που τελικά κέρδισε τον σεβασμό μιας μακράς σειράς Αμερικανών προέδρων ήταν η κόρη τους, βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Η πρώτη της επίσκεψη στην Ουάσιγκτον έγινε το 1951, πριν ακόμη ανέλθει στον θρόνο. Ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν γοητεύτηκε τόσο από τη νεαρή “γαλαζοαίματη”, που την αποκάλεσε “πριγκίπισσα των παραμυθιών”.

Ο αγαπημένος πρόεδρος της Ελισάβετ ήταν πιθανότατα ο Αϊζενχάουερ -στον οποίο έστειλε τη συνταγή από τα γλυκά ψωμάκια που λάτρευε. Τη φιλοξένησε μαζί με τον σύζυγο της, πρίγκιπα Φίλιππο στο Λευκό Οίκο το 1957 κι η σχέση τους χαρακτηρίστηκε από μια αμοιβαία αλληλεκτίμηση. Η αφοσιωμένη βασίλισσα έδειχνε να χαλαρώνει στην πιο ανεπίσημη Αμερική, όπου είχε την ευκαιρία να κάνει μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ ή να παρακολουθήσει αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Το 1965 ήρθε η σειρά της αδερφής της, Μάργκαρετ να πραγματοποιήσει περιοδεία στις ΗΠΑ. Στο λαμπερό, προς τιμήν της, δείπνο στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Λίντον Μπ. Τζόνσον, που αγαπούσε το αλκοόλ και η απείθαρχη πριγκίπισσα χόρεψαν φοξ τροτ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Τζόνσον εντυπωσιάστηκε από την παρουσία της, αλλά η βρετανική κυβέρνηση δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένη από το υπερβολικό κόστος και τα ξέφρενα πάρτι της συνοδείας της.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα χορεύει με τον ηθοποιό Τζον Τραβόλτα, στον Λευκό Οίκο. 9 Νοεμβρίου 1985 © Getty Images/ Circa Images/GHI/Universal History Archive/Universal Images Group

Το προξενιό του Νίξον, ο χορός της βασίλισσας και η εθνική ντροπή

Μια μάλλον άβολη κατάσταση προέκυψε το 1971, όταν ο σημερινός βασιλιάς και τότε πρίγκιπας Κάρολος, μαζί με την πριγκίπισσα Αν, επισκέφθηκαν ανεπίσημα τον Λευκό Οίκο του Νίξον. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, Σάλι Μπέντελ Σμιθ, η κόρη του Νίξον, Τρίσια, είχε ερωτευτεί τον Κάρολο, χωρίς όμως ανταπόκριση. Όσο κι αν ο μπαμπάς την έβαζε να κάθεται δίπλα του, ο Κάρολος δεν ενδιαφερόταν και το προξενιό ατύχησε.

Το 1976, το βασιλικό ζεύγος των Ελισάβετ και Φίλιππου έγινε δεκτό στον Λευκό Οίκο από τον Τζέραλντ Φορντ και τη σύζυγο του, Μπέτι. “Κερασάκι” της επίσκεψης, ο διάσημος χορός του προέδρου με τη βασίλισσα στην επίσημη δεξίωση, στον ρυθμό του “The Lady is a tramp”.

Το 1981, οι Ρίγκαν υποδέχτηκαν στον Λευκό Οίκο τον πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος δήλωνε καταγοητευμένος από την “πρώτη κυρία” Νάνσι Ρίγκαν (“θα ήθελα να τη φιλήσω” είχε εξομολογηθεί σε φίλο του). Το πρώτο επίσημο τσάι στο Λευκό Οίκο, όμως, όπως έγραψε ο Ρόναλντ Ρίγκαν στο ημερολόγιο του ήταν “καταστροφικό”. Όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί θεωρήθηκε “εθνική ντροπή” να σερβιριστεί στον πρίγκιπα τσάι με φακελάκι -το οποίο εκείνος δεν άγγιξε.

Η βραδιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Το 1985, στον Λευκό Οίκο έλαμψε το αστέρι της πριγκίπισσας Νταϊάνας. Το επίσημο δείπνο, που το ζεύγος Ρίγκαν παρέθεσε προς τιμήν της ίδιας και του Καρόλου, ήταν μια βραδιά θριάμβου για εκείνη. Η Νάνσι Ρίγκαν είχε φροντίσει να καλέσει όλους τους αγαπημένους της σταρ (από τον Κλιντ Ίστγουντ, τον Τομ Σέλεκ και τον Νιλ Νταϊαμόντ μέχρι τον Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ και τον Τζον Τραβόλτα) και η Νταϊάνα μάγεψε τους πάντες.

Αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν ο θρυλικός χορός της με τον Τζον Τραβόλτα -με μια εμβληματική, σκούρα μπλε, βελούδινη τουαλέτα- σε ένα medley τραγουδιών από το Grease και το Saturday Night fever. Ένας χορός, που έμεινε στην ιστορία.

Το καπέλο που μιλάει και οι γκάφες των Μπους

Φυσικά, κάποιες βασιλικές επισκέψεις στον Λευκό Οίκο έμειναν αξέχαστες και για λιγότερο λαμπερούς λόγους. Το 1991 το προσωπικό δεν μετακίνησε τα μικρόφωνα που βρίσκονταν στο πόντιουμ για την ομιλία του Τζορτζ Μπους κι όταν ήρθε η σειρά της μικρόσωμης βασίλισσας Ελισάβετ να μιλήσει, πίσω από τα μικρόφωνα, φαινόταν μόνο το καπέλο της. Το αντιμετώπισε με το γνωστό βρετανικό χιούμορ, ξεκινώντας αργότερα ομιλία της στο Κογκρέσο με τη φράση: “Ελπίζω σήμερα να με βλέπετε”.

Οι επισκέψεις συνεχίστηκαν με τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του 2005 από τον Κάρολο και την Καμίλα, όταν διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο, κρατώντας πλακάτ εναντίον της, που έγραφαν συνθήματα όπως “Δεν είσαι Νταϊάνα”.

Οι επόμενες μέρες θα δείξουν αν ο Τραμπ, κατά την τωρινή φιλοξενία του βασιλικού ζεύγους, κάνει κάποιο ατόπημα -όπως το 2018, όταν σε ταξίδι του στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραβίασε το πρωτόκολλο, περπατώντας μπροστά από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Και αν φυσικά θα καταφέρει να επισκιάσει τη -μάλλον- μεγαλύτερη, σίγουρα πλέον viral γκάφα οικοδεσπότη της ιστορίας, που φυσικά διατηρεί ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο νεότερος, ο οποίος το 2007, κατά την υποδοχή της Ελισάβετ στον Λευκό Οίκο, μεγάλωσε την ηλικία της κατά 200 χρόνια -ενώ το κοινό ξεσπούσε σε γέλια κι εκείνη του έριχνε “μια ματιά που μόνο μια μητέρα μπορεί να δώσει σε παιδί”.