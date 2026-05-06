Αν Χάθαγουεϊ: Ήταν η 9η επιλογή για τον ρόλο στο “Devil Wears Prada” - Ευχαριστούμε τις άλλες 8 που αρνήθηκαν

Ό,τι κι αν συμβεί σε αυτή τη ζωή, η Αν Χάθαγουεϊ θα είναι για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μας ως “Άντι Σακς” από το “The Devil Wears Prada”.

Το sequel της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» (The Devil Wears Prada) έκανε - επιτέλους - πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες και δεν είμαστε λίγοι εκείνοι που περιμέναμε με ανυπομονησία να δούμε, πώς είναι η ζωή των αγαπημένων μας ηρώων 20 χρόνια μετά. Σε μια εποχή, όπου ο κλάδος των έντυπων μέσων περνάει τη μεγαλύτερη κρίση, αφού όλοι έχουν στρέψει το βλέμμα στο διαδίκτυο, ο δεύτερος κύκλος μας δείχνει τα νέα δεδομένα που επικρατούν στις ζωές της Άντι Σακς (Αν Χάθαγουεϊ) και της Μιράντα Πρίστλεϊ (Μέριλ Στριπ).

Στο πλαίσιο της προώθησης του «The Devil Wears Prada» 2, η Αν Χάθαγουεϊ και η συμπρωταγωνίστριά της, Έμιλι Μπλαντ, παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στο Capital FM, με την πρώτη να κάνει μια ειδική αναφορά στο πώς κατάφερε να πάρει τον περιβόητο ρόλο της Άντι Σακς, αφού σε καμία περίπτωση δεν θα λέγαμε, πως ήταν στις βλέψεις της παραγωγής. Η ηθοποιός μοιράστηκε την ιστορία της, λέγοντας πως το όνομά της δεν βρισκόταν στις πρώτες επιλογές για τη συγκεκριμένη δουλειά, ωστόσο η επιμονή της και η έντονη επιθυμία της να αποτελεί μέρος αυτού του project αποτέλεσαν, μάλλον, την κινητήρια δύναμή της.

Η Αν Χάθαγουεϊ ήταν η 9η επιλογή για τον ρόλο της Άντι Σακς στο “The Devil Wears Prada”, αλλά δεν το έβαλε κάτω

«Δεν ήμουν η πρώτη επιλογή για να παίξω την Άντι Σακς. Ήμουν στην πραγματικότητα η ένατη επιλογή», αποκάλυψε η Αν Χάθαγουεϊ, υπογραμμίζοντας πως ένιωθε από την πρώτη στιγμή, ότι αυτός ο ρόλος ήταν για εκείνη. Και έτσι, δεν τα παράτησε. «Ήταν κάπως απίστευτο, γιατί σκεφτόμουν “γιατί όλοι απορρίπτουν αυτόν τον καταπληκτικό ρόλο σε αυτή την καταπληκτική ταινία;” Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Οπότε τώρα μου αρέσει να λέω στον εαυτό μου, κάπως για πλάκα, ότι ήταν σαν κάποιο είδος πεπρωμένου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τις απορρίψεις, η Αν Χάθαγουεϊ δεν το έβαλε κάτω. Συνέχισε να διεκδικεί τον περιβόητο ρόλο της Άντι Σακς και η τύχη ήταν με το μέρος της. «Ο λόγος που ένιωθα πολύ έντονα ότι έπρεπε να συνεχίσω να προβάλλω τον εαυτό μου και να μη χάσω τον στόχο μου, ήταν επειδή το πρότζεκτ είχε αυτή την πραγματικά απίστευτη, σχεδόν μυστικιστική έλξη, και μπορούσα να τη νιώσω», εξήγησε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Απλώς έλεγα: “Δεν έχει σημασία πώς θα μπεις σε αυτό το πρότζεκτ, απλώς μπες”» και αυτό - αν κρίνουμε από την πορεία - είχε δίκιο. Κλείνοντας, η Αν Χάθαγουεϊ έστειλε ένα δυνατό μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους εκεί έξω, να μην παρατάνε ποτέ τα όνειρά τους και να επιμένουν στους στόχους τους, γιατί όπως κι αν φαίνονται τα πράγματα, όλα μπορούν να αλλάξουν. «Θα σας πω κάτι: ήμουν η ένατη επιλογή για το «The Devil Wears Prada». Αλλά πήρα τον ρόλο! Κρατηθείτε, μην τα παρατάτε ποτέ».

Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι, τώρα, ποιες άλλες ηθοποιοί ήταν υποψήφιες για τον ρόλο της Άντι Σακς, αλλά τον απέρριψαν, έχουμε απάντηση. Οι Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Τζουλιέτ Λιούις, Κλερ Ντέινς, Κίρστεν Ντανστ, Νάταλι Πόρτμαν, Σκάρλετ Γιόχανσον και Κέιτ Χάντσον πέρασαν από οντισιόν, αλλά ο ρόλος κατέληξε στην Άν Χάθαγουεϊ.

