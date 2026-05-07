Η Κέιτ Μίντλετον θα κάνει το πρώτο επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό, μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Η επίσημη ανακοίνωση του παλατιού για το προσεχές ταξίδι της Κέιτ Μίντλετον. Αυτή την ευρωπαϊκή χώρα θα επισκεφτεί.

Η Κέιτ Μίντλετον, μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο το 2024, έχει επιλέξει να αποστασιοποιηθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας επιλεκτικές εμφανίσεις. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας αφιερώνει πια λιγότερο χρόνο στις κοινωνικές υποχρεώσεις της βασιλικής οικογένειας, ενώ οι αρμοδιότητές της έχουν μειωθεί αισθητά, προκειμένου να περνά περισσότερο χρόνο με τα παιδιά της και τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Παρ’ όλα αυτά, όπως ανακοίνωσε το παλάτι, μέσα στον Μάιο αναμένεται να πραγματοποιήσει το πρώτο επίσημο ταξίδι της στο εξωτερικό, μετά το τέλος της περιπέτειας με καρκίνο. Η Κέιτ Μίντλετον θα επισκεφτεί τη βόρεια Ιταλία 13 με 14 Μαΐου και συγκεκριμένα την πόλη Ρέτζιο Εμίλια, προκειμένου να δώσει το «παρών» στο Royal Foundation Centre for Early Childhood, το οποίο ίδρυσε το 2021 και αποτελεί για εκείνη «έργο ζωής».

Η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο ταξίδι της στο εξωτερικό, μετά τον καρκίνο

Εκπρόσωπος από το Παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε χαρακτηριστικά πως «η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επισκεφθεί την Ιταλία την επόμενη εβδομάδα και να διερευνήσει από πρώτο χέρι πώς η προσέγγιση της Ρέτζιο Εμίλια δημιουργεί περιβάλλοντα, όπου η φύση και οι ανθρώπινες σχέσεις αγάπης συνδυάζονται για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των παιδιών».

Να σημειωθεί, πως αυτό θα είναι το πρώτο ταξίδι της Κέιτ Μίντλετον στο εξωτερικό, μετά από περίπου 3,5 χρόνια. Η τελευταία φορά που πέρασε τα σύνορα της Βρετανίας ήταν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν συνόδευσε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στα Earthshot Prize Awards, που πραγματοποιήθηκαν στη Βοστώνη. Τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς, είχε ταξιδέψει μόνη στη Δανία.

Αυτή η απόφαση της Κέιτ Μίντλετον είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιθυμία της να επιστρέψει σταδιακά στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, θέτοντας πάντα σε προτεραιότητα την υγεία της.