H Κέιτ Μίντλετον μοιράζεται το ίδιο «μυστικό» ανατροφής των παιδιών της με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, μπορεί να μη γνώρισε ποτέ την Πριγκίπισσα Νταϊάνα, αλλά μοιράζεται μια συγκινητική σχέση με την εκλιπούσα πεθερά της μέσω του τρόπου με τον οποίο μεγαλώνει τα παιδιά της. Τα τρία παιδιά της Κέιτ και του Ουίλιαμ - ο Πρίγκιπας Τζορτζ, η Πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο Πρίγκιπας Λούις - μπορεί να μεγάλωσαν στο προσκήνιο, αλλά οι γονείς τους προσπάθησαν να διατηρήσουν μια αίσθηση κανονικότητας στην παιδική τους ηλικία. Κι αυτόν τον στόχο η Νταϊάνα μοιράστηκε και για τους δικούς της γιους.

Ο πρώην σεφ της εκλιπούσας Νταϊάνα, Ντάρεν ΜακΓκρέιντι, αποκάλυψε σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Coffee Friend ότι η βασιλική οικογένεια είχε μια γλυκιά ρουτίνα τα Σαββατόβραδα για να κάνει τους γιους της, Ουίλιαμ και Χάρι, να βιώσουν μια όσο το δυνατόν πιο «φυσιολογική» παιδική ηλικία. «Ένα Σάββατο βράδυ, έβλεπες την Νταϊάνα να κάθεται μπροστά στην τηλεόραση και να τρώει δείπνο με τα αγόρια της, κάτι που έκανε τα πάντα τόσο φυσιολογικά», είπε ο ίδιος.

«Η νταντά πάντα πρότεινε στα αγόρια να φάνε ψητό κοτόπουλο, πράσινα λαχανικά και υγιεινό φαγητό, αλλά ένα Σάββατο βράδυ τα αγόρια μπορούσαν να φάνε πίτσα, τα αγόρια μπορούσαν να φάνε χάμπουργκερ και τηγανητό κοτόπουλο, και τέτοια πράγματα. Ήταν μια ξεχωριστή απόλαυση. Ήταν ο τρόπος της Νταϊάνα να τους δείξει ότι είστε κι εσείς παιδιά, και το βλέπουμε πολύ αυτό τώρα και με την Κέιτ».

Γενικά, ο σεφ τόνισε ότι ο τρόπος με τον οποίο η πριγκίπισσα Νταϊάνα μεγάλωνε τα παιδιά της, τα έκανε να νιώθουν «κανονικά» παιδιά. Παράλληλα, σχολίασε ότι η Νταϊάνα θα ήταν «ενθουσιασμένη» για τους γιους της και ότι βρίσκονται σε «ευτυχισμένες» σχέσεις. «Αν ήταν ζωντανή σήμερα, θα αγκάλιαζε αυτά τα κορίτσια [την Κέιτ και τη Μέγκαν]. Μόλις τη βλέπω να αγκαλιάζει τη Σάρλοτ, νομίζω ότι θα ήταν τόσο περήφανη για τον Γουίλιαμ και τον τρόπο που ανέλαβε αυτά τα βασιλικά καθήκοντα».

Η Κέιτ Μίντλετον μεγαλώνει τα παιδιά της όπως η Πριγκίπισσα Νταϊάνα

Όπως και η εκλιπούσα πεθερά της, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει μια «πρακτική» προσέγγιση στην ανατροφή των παιδιών της και είναι γνωστό ότι κάνει το σχολείο, παρακολουθεί αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες σχολικές εκδηλώσεις. Όσον αφορά στα οικογενειακά γεύματα, η Κέιτ έχει μιλήσει για την αγάπη της για τη μαγειρική και έχει ψήσει τις τούρτες γενεθλίων των παιδιών της όλα αυτά τα χρόνια. «Μου αρέσει πολύ να φτιάχνω τούρτα», μοιράστηκε όταν εμφανίστηκε στην ταινία A Berry Royal Christmas το 2019. «Έχει γίνει παράδοση να μένω ξύπνια μέχρι τα μεσάνυχτα με απίστευτες ποσότητες μείγματος για κέικ και γλάσου και φτιάχνω πάρα πολύ. Αλλά μου αρέσει πολύ».

Η βασιλική οικογένεια έδωσε επίσης μια εικόνα για την οικογενειακή της ζωή με τον Ουίλιαμ και πώς ενθαρρύνουν τη σύνδεση περιορίζοντας τον χρόνο μπροστά σε οθόνες για τα παιδιά τους. «Μεγαλώνουμε μια γενιά που μπορεί να είναι πιο "συνδεδεμένη" από οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία, ενώ ταυτόχρονα είναι πιο απομονωμένη, πιο μοναχική και λιγότερο εξοπλισμένη για να δημιουργήσει τις ζεστές, ουσιαστικές σχέσεις που η έρευνα μας λέει ότι αποτελούν το θεμέλιο μιας υγιούς ζωής», έγραψε η Κέιτ σε ένα προσωπικό δοκίμιο με τίτλο « Η Δύναμη της Ανθρώπινης Σύνδεσης σε έναν Αποσπασμένο Κόσμο».