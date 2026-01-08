Συγγενής της Πριγκίπισσα Νταϊάνα και του Ουίνστον Τσόρτσιλ κατηγορείται για τρεις απόπειρες στραγγαλισμού της συζύγου του

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες

Στις 5 Ιανουαρίου, ο Τσαρλς Τζέιμς Σπένσερ-Τσόρτσιλ εμφανίστηκε στο Πρωτοδικείο του Χάι Γουίκομπ και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες στραγγαλισμού της συζύγου του, Έντλα Μάρλμπορο, σε τρία περιστατικά που συνέβησαν μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με τον Guardian.

Σημειώνεται πως ο 70χρονος Δούκας του Μάρλμπορο και συγγενής της Νταϊάνα, είναι επίσης πρώτος ξάδελφος, του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Όπως γράφει το BBC, ο Σπένσερ-Τσόρτσιλ κατηγορείται ότι στις 13 Νοεμβρίου του 2022 χτύπησε επανειλημμένα την Έντλα και στη συνέχεια έσφιξε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της, μετά από από καβγά στον κήπο της κατοικίας τους. Στις 23 Απριλίου του 2023 φέρεται να της τράβηξε τα μαλλιά, να τη γρονθοκόπησε και να της έπιασε τον λαιμό, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Κάποιους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 29 Ιανουαρίου του 2024, φέρεται να την έπιασε «σφιχτά από τον λαιμό» πριν τη ρίξει πάνω σε κρεβάτι.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και δεν πρόκειται να δηλώσει ένοχος. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και αναμένεται να εμφανιστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Οξφόρδης στις 5 Φεβρουαρίου.

Ο Σπένσερ-Τσόρτσιλ παντρεύτηκε την Έντλα το 2002 και έγινε ο 12ος Δούκας του Μάρλμπορο όταν πέθανε ο πατέρας του το 2014.