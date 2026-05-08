Η Χάρπερ Μπέκαμ, στα 14, θέλει να λανσάρει δική της σειρά καλλυντικών - Αλλά βρήκε ήδη εμπόδιο

Η σειρά καλλυντικών της Χάρπερ Μπέκαμ θα απευθύνεται στη Gen Z και τη Gen A.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάποια celebrity να δημιουργεί το δικό της brand name, λανσάροντας στην αγορά προϊόντα που φέρουν την υπογραφή της. Από την Κιμ Καρντάσιαν και την Κένταλ Τζένερ μέχρι τη Ριάνα και τη Χέιλι Μπίμπερ, αλλά και τη Γκουίνεθ Πάλτροου, πολλές έχουν ενταχθεί στον κόσμο του επιχειρείν και απ’ ότι φαίνεται αυτή η απόφαση στέφεται από επιτυχία.

Στην ίδια κατηγορία ανήκει φυσικά και η Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία πέρα από το γεγονός ότι σχεδιάζει δικά της ρούχα, έχει λανσάρει και σειρά με προϊόντα ομορφιάς. Αντλώντας έμπνευση, λοιπόν, από τη μητέρα της, η 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ είναι έτοιμη να κάνει το ντεμπούτο της στην επιχειρηματική κοινότητα. Το μικρότερο παιδί του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό τη δική της σειρά με προϊόντα για την περιποίηση της επιδερμίδας, τα οποία απευθύνονται στην Gen Z και στην Gen A - δηλαδή σε όσους είναι κάτω των 30 - και είναι επηρεασμένα από την κορεάτικη φιλοσοφία.

Victoria Beckham’s 14-year-old daughter Harper is working on a skincare line https://t.co/0TH39BzbdB pic.twitter.com/R3GU6LoFGR — Page Six (@PageSix) May 7, 2026

Η Χάρπερ Μπέκαμ είναι έτοιμη να κάνει το πρώτο επαγγελματικό βήμα της

Η Βικτόρια Μπέκαμ είχε αποκαλύψει σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast Aspire, πως έμπνευση της κόρης της για τη δημιουργία αυτού του brand αποτέλεσε η προσωπική μάχη που δίνει με την ακμή. «Ήρθε σε μένα πριν από 2-3 χρόνια και πραγματικά δυσκολευόταν με το δέρμα της. Είχε υπέροχο δέρμα, αλλά όπως όλα τα νεαρά κορίτσια, παρασύρθηκε από τα beauty brands και έβαζε στο πρόσωπό της πολλά προϊόντα που δεν ήταν κατάλληλα για την επιδερμίδα της. Τελικά, κατέληξε να επισκεφθεί δερματολόγο, επειδή το δέρμα της είχε γίνει πραγματικά πολύ άσχημο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Βικτόρια Μπέκαμ είχε αναφερθεί, επίσης, στις δικές της μάχες με την ακμή, τονίζοντας ότι μπορούσε να ταυτιστεί πλήρως με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η κόρη της: «Η Χάρπερ ήρθε και μου είπε πως “θέλω να δημιουργήσω ένα brand, γιατί ξέρω τι θέλω και τι δεν θέλω, ώστε να μην περάσουν άλλοι άνθρωποι αυτά που πέρασα εγώ”».

Ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, η οικογένεια Μπέκαμ είχε κατοχυρώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το όνομα «HIKU BY Harper», ξεκινώντας τις διαδικασίες για τη δημιουργία του brand. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η προσπάθεια συνάντησε εμπόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων εξέδωσε αρχική άρνηση έγκρισης του ονόματος, λόγω πιθανής σύγχυσης με ήδη υπάρχοντα προϊόντα.

Συγκεκριμένα, το όνομα «Harper» φαίνεται να έχει ήδη καταχωρηθεί σε κατηγορία προϊόντων καθαρισμού, ενώ το «Hiku» συνδέεται με προϊόντα περιποίησης και αρωμάτων. Οι Μπέκαμ είχαν υποβάλει την αίτηση κατοχύρωσης τον Νοέμβριο και διαθέτουν προθεσμία έξι μηνών για να καταθέσουν ένσταση. Το brand προοριζόταν να καλύψει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, όπως μακιγιάζ, skincare για ακμή, αξεσουάρ, είδη ένδυσης και προϊόντα περιποίησης μαλλιών.